Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ перешли в массированные атаки бронегруппами

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ пошли в массированную атаку с помощью бронетехники Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали предпринимать массивные атаки бронегруппами и потеряли огромное количество боевой техники. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Со вчерашнего дня ВСУ пошли в массированную атаку с помощью бронетехники. Россияне разобрали их на части, уничтожили танки и отбросили украинцев», — заявил офицер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty. Он уточнил, что речь идет об украинских группах по 20 танков, 30 боевых машин пехоты, которые двигались одновременно. Но все закончилось как в предыдущие разы. Российские бойцы разорвали атаку на части.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре. Российская армия поразила пункт управления ВСУ в городе Днепр, а также пресекла их попытку пересечь одноименную реку.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали предпринимать массивные атаки бронегруппами и потеряли огромное количество боевой техники. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Со вчерашнего дня ВСУ пошли в массированную атаку с помощью бронетехники. Россияне разобрали их на части, уничтожили танки и отбросили украинцев», — заявил офицер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty. Он уточнил, что речь идет об украинских группах по 20 танков, 30 боевых машин пехоты, которые двигались одновременно. Но все закончилось как в предыдущие разы. Российские бойцы разорвали атаку на части. Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре. Российская армия поразила пункт управления ВСУ в городе Днепр, а также пресекла их попытку пересечь одноименную реку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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