ВСУ пошли в массированную атаку с помощью бронетехникиФото: Официальный сайт президента Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали предпринимать массивные атаки бронегруппами и потеряли огромное количество боевой техники. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Со вчерашнего дня ВСУ пошли в массированную атаку с помощью бронетехники. Россияне разобрали их на части, уничтожили танки и отбросили украинцев», — заявил офицер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty. Он уточнил, что речь идет об украинских группах по 20 танков, 30 боевых машин пехоты, которые двигались одновременно. Но все закончилось как в предыдущие разы. Российские бойцы разорвали атаку на части.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре. Российская армия поразила пункт управления ВСУ в городе Днепр, а также пресекла их попытку пересечь одноименную реку.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали предпринимать массивные атаки бронегруппами и потеряли огромное количество боевой техники. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Со вчерашнего дня ВСУ пошли в массированную атаку с помощью бронетехники. Россияне разобрали их на части, уничтожили танки и отбросили украинцев», — заявил офицер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty. Он уточнил, что речь идет об украинских группах по 20 танков, 30 боевых машин пехоты, которые двигались одновременно. Но все закончилось как в предыдущие разы. Российские бойцы разорвали атаку на части. Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре. Российская армия поразила пункт управления ВСУ в городе Днепр, а также пресекла их попытку пересечь одноименную реку.