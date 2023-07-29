Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре: главное к вечеру 29 июля

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Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, залп, пуск, запуск, вкс, обстрел, stock
ВС РФ уничтожили опорный пункт в Запорожье, а также пункт управления в Днепре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия поразила пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Днепр, а также пресекла их попытку пересечь одноименную реку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 июля.

  • ВС РФ ударили по пункту управления ВСУ в Днепре и уничтожили его. В Минобороны РФ подчеркнули, что цель удара была достигнута.
  • Российские солдаты уничтожили украинских диверсантов, когда те пытались пересечь реку Днепр. ВСУ пытались проникнуть в район острова Великий, а также острова Алексеевский.
  • Диверсионные группы были уничтожены и в Херсонской области. Помимо личного состава Украины, была уничтожена вражеская техника.
  • Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Они ударили при помощи вертолета «Аллигатор».
  • Российские солдаты поразили ВСУ в подконтрольной Украине части Запорожской области. Они ударили ракетами «Искандер».
  • Российский танк на запорожском направлении в одиночку уничтожил вражескую колонну ВСУ. Экипаж танка грамотно маневрировал и смог завести украинскую технику на минные поля.
  • ВСУ перебрасывают технику на запорожское направление. Тем не менее руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что не все украинские штурмовые подразделения готовы к наступлению.
  • Российский военнослужащий модернизировал пулеметную установку для борьбы с украинскими дронами. Он смог уменьшить отдачу от оружия, что упрощает уничтожение вражеских беспилотников.
  • Солдаты РФ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты БМП CV-90 в зоне СВО. Швеция поставила Украине эти машины в феврале текущего года.

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Российская армия поразила пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Днепр, а также пресекла их попытку пересечь одноименную реку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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