Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре: главное к вечеру 29 июля

ВС РФ уничтожили опорный пункт в Запорожье, а также пункт управления в Днепре
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия поразила пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Днепр, а также пресекла их попытку пересечь одноименную реку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 июля.
- ВС РФ ударили по пункту управления ВСУ в Днепре и уничтожили его. В Минобороны РФ подчеркнули, что цель удара была достигнута.
- Российские солдаты уничтожили украинских диверсантов, когда те пытались пересечь реку Днепр. ВСУ пытались проникнуть в район острова Великий, а также острова Алексеевский.
- Диверсионные группы были уничтожены и в Херсонской области. Помимо личного состава Украины, была уничтожена вражеская техника.
- Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Они ударили при помощи вертолета «Аллигатор».
- Российские солдаты поразили ВСУ в подконтрольной Украине части Запорожской области. Они ударили ракетами «Искандер».
- Российский танк на запорожском направлении в одиночку уничтожил вражескую колонну ВСУ. Экипаж танка грамотно маневрировал и смог завести украинскую технику на минные поля.
- ВСУ перебрасывают технику на запорожское направление. Тем не менее руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что не все украинские штурмовые подразделения готовы к наступлению.
- Российский военнослужащий модернизировал пулеметную установку для борьбы с украинскими дронами. Он смог уменьшить отдачу от оружия, что упрощает уничтожение вражеских беспилотников.
- Солдаты РФ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты БМП CV-90 в зоне СВО. Швеция поставила Украине эти машины в феврале текущего года.
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