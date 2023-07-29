Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре: главное к вечеру 29 июля

29 июля 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили опорный пункт в Запорожье, а также пункт управления в Днепре Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия поразила пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Днепр, а также пресекла их попытку пересечь одноименную реку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 июля. ВС РФ ударили по пункту управления ВСУ в Днепре и уничтожили его. В Минобороны РФ подчеркнули, что цель удара была достигнута.

Российские солдаты уничтожили украинских диверсантов, когда те пытались пересечь реку Днепр. ВСУ пытались проникнуть в район острова Великий, а также острова Алексеевский.

Диверсионные группы были уничтожены и в Херсонской области. Помимо личного состава Украины, была уничтожена вражеская техника.

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Они ударили при помощи вертолета «Аллигатор».

Российские солдаты поразили ВСУ в подконтрольной Украине части Запорожской области. Они ударили ракетами «Искандер».

Российский танк на запорожском направлении в одиночку уничтожил вражескую колонну ВСУ. Экипаж танка грамотно маневрировал и смог завести украинскую технику на минные поля.

ВСУ перебрасывают технику на запорожское направление. Тем не менее руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что не все украинские штурмовые подразделения готовы к наступлению.

Российский военнослужащий модернизировал пулеметную установку для борьбы с украинскими дронами. Он смог уменьшить отдачу от оружия, что упрощает уничтожение вражеских беспилотников.

Солдаты РФ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты БМП CV-90 в зоне СВО. Швеция поставила Украине эти машины в феврале текущего года.

Российская армия поразила пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Днепр, а также пресекла их попытку пересечь одноименную реку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 июля.