Asia Times: оружие НАТО используется для нападения на Россию, несмотря на обещания Пентагона

02 августа 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

Американское оружие используется для ударов по российской территории, пишет Asia Times Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По заявлению Пентагона, американское оружие не будет использоваться против России, но это утверждение — ложь. Об этом пишет интернет-издание Asia Times. Отмечается, что Украина ежедневно использует американские беспилотники, ракеты и кассетные боеприпасы, направленные на территорию России. «Американские беспилотники и крылатые ракеты, такие как HIMARS, плюс кассетные боеприпасы, поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной, нацеливаясь на территорию России», — говорится в материале издания. Там добавили, что в связи с этим заявления Пентагона о неиспользовании оружия США для ударов по России являются ложью. В данный момент Саудовская Аравия проводит мирную конференцию по Украине, в которой принимают участие около 30 стран, включая Иран, но Россия не была приглашена. Как подчеркнули в Asia Times, это вызывает сомнения в серьезности и непредвзятости такой конференции. Урегулирование конфликта на Украине становится все более невероятным, заключили в издании. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы США не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации. Он подчеркнул, что эти боеприпасы будут применяться только для освобождения территорий, которые Украина считает своими, а также на местах размещения российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявляла, что американская военная помощь Украине предназначена для обороны в пределах ее границ, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По заявлению Пентагона, американское оружие не будет использоваться против России, но это утверждение — ложь. Об этом пишет интернет-издание Asia Times. Отмечается, что Украина ежедневно использует американские беспилотники, ракеты и кассетные боеприпасы, направленные на территорию России. «Американские беспилотники и крылатые ракеты, такие как HIMARS, плюс кассетные боеприпасы, поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной, нацеливаясь на территорию России», — говорится в материале издания. Там добавили, что в связи с этим заявления Пентагона о неиспользовании оружия США для ударов по России являются ложью. В данный момент Саудовская Аравия проводит мирную конференцию по Украине, в которой принимают участие около 30 стран, включая Иран, но Россия не была приглашена. Как подчеркнули в Asia Times, это вызывает сомнения в серьезности и непредвзятости такой конференции. Урегулирование конфликта на Украине становится все более невероятным, заключили в издании. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы США не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации. Он подчеркнул, что эти боеприпасы будут применяться только для освобождения территорий, которые Украина считает своими, а также на местах размещения российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявляла, что американская военная помощь Украине предназначена для обороны в пределах ее границ, передает RT.