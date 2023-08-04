Украинские дипломаты не возвращаются из заграничных командировок

04 августа 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

На Украину не вернулось порядка 60% дипломатов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Около 60% сотрудников украинских посольств за рубежом не вернулись на родину. Об этом написали в украинских СМИ. «С начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств», — написали в украинском издании. В материале допустили, что, на самом деле, число не вернувшихся дипломатов может быть гораздо больше. Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что украинские дипломаты не возвращаются на родину, так как «больше не поддерживают киевский режим», передает Пятый канал. По его словам, они перестали видеть перспективы у нынешнего курса страны, передает деловое издание «Взгляд».

Около 60% сотрудников украинских посольств за рубежом не вернулись на родину. Об этом написали в украинских СМИ. «С начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств», — написали в украинском издании. В материале допустили, что, на самом деле, число не вернувшихся дипломатов может быть гораздо больше. Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что украинские дипломаты не возвращаются на родину, так как «больше не поддерживают киевский режим», передает Пятый канал. По его словам, они перестали видеть перспективы у нынешнего курса страны, передает деловое издание «Взгляд».