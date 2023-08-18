МЧС разработало требования пожарной безопасности к АЗС

Свод правил, разработанный специалистами МЧС, не имеет аналогов среди международных стандартов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты МЧС России составили перечень требований пожарной безопасности для АЗС, где будут заправлять водородным топливом. В частности, на них запрещено присутствие пассажиров, а вместимость противопожарных водоемов должна быть не менее 100 кубических метров. Соответсвующий документ опубликован на сайте Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны.

«Разработана первая редакция проекта изменения (свода правил) „Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности“. Общая вместимость противопожарных водоемов для передвижных автомобильных газонаполнительных станций водорода (АГНСВ) должна составлять не менее 100 кубических метров. Присутствие пассажиров на таких АЗС не допускается», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Изменения разработаны ведомством с расчетом на увеличение количества автомобилей, работающих на водороде. Уточняется, что проект является уникальным, так как данных об аналогичных международных стандартах не опубликовано.

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет на размещение автозаправочных станций рядом с ТЦ, рынками и прочими местами массового скопления людей. Инициатива стала следствием трагедии в Махачкале, где в ночь на 15 августа на АЗС произошел сильный взрыв.