Задержан мошенник, который обманул главу департамента Минфина на 4 миллиона рублей

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Мошенник обманул главу Минфина почти на четыре миллиона рулей, пишет Baza Фото:

Подозреваемый 23-летний «сотрудник банка» по имени Артем, который в марте обманул директора департамента Минфина Владимира Штопа и получил от него почти четыре миллиона рублей, был задержан правоохранительными органами после нескольких месяцев его розыска. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

«Собеседника Штопа искали несколько месяцев, и теперь правоохранители все-таки задержали подозреваемого», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в настоящее время остается неясным, сумел ли мошенник сохранить деньги чиновника или же все потратил. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения за свои действия, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Инцидент связан с тем, что 23-летний Артем обманул директора департамента Минфина и получил от него почти четыре миллиона рублей. Для этого он представился как «сотрудник банка» и убедил чиновника перевести деньги на «безопасный счет». В обычных случаях данный тип мошенничества остается нераскрытым, однако в этом случае задержание подозреваемого произошло.

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Подозреваемый 23-летний «сотрудник банка» по имени Артем, который в марте обманул директора департамента Минфина Владимира Штопа и получил от него почти четыре миллиона рублей, был задержан правоохранительными органами после нескольких месяцев его розыска. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. «Собеседника Штопа искали несколько месяцев, и теперь правоохранители все-таки задержали подозреваемого», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в настоящее время остается неясным, сумел ли мошенник сохранить деньги чиновника или же все потратил. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения за свои действия, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Инцидент связан с тем, что 23-летний Артем обманул директора департамента Минфина и получил от него почти четыре миллиона рублей. Для этого он представился как «сотрудник банка» и убедил чиновника перевести деньги на «безопасный счет». В обычных случаях данный тип мошенничества остается нераскрытым, однако в этом случае задержание подозреваемого произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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