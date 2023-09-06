Верховный суд назвал условие, когда пьяный может сидеть за рулем

Верховный суд: пьяный водитель может находиться в припаркованном автомобиле
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Управление авто в нетрезвом виде может считаться, когда средство перемещается в пространстве Фото:

Человек, находящийся в припаркованном автомобиле не может считаться водителем, соответственно, его действия нельзя квалифицировать как управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в Верховном суде РФ.

«При рассмотрении дел об административных правонарушениях в области дорожного движения необходимо учитывать, что управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве (вне зависимости от запуска двигателя)», — объясняет ВС РФ, передает РАПСИ. Там добавили, что действия лица, приравненного к пешеходу, например, ведущего мопед или мотоцикл, также не могут расцениваться в качестве управления транспортным средством.

Ранее Верховный суд сообщил, что сотрудник, который оказался на своем рабочем месте или на территории организации, где он работает, в состоянии опьянения, может быть уволен. Там добавили, что состояние человека может быть подтверждено медицинским заключением или другими доказательствами, которые оценит суд.

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Человек, находящийся в припаркованном автомобиле не может считаться водителем, соответственно, его действия нельзя квалифицировать как управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в Верховном суде РФ. «При рассмотрении дел об административных правонарушениях в области дорожного движения необходимо учитывать, что управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве (вне зависимости от запуска двигателя)», — объясняет ВС РФ, передает РАПСИ. Там добавили, что действия лица, приравненного к пешеходу, например, ведущего мопед или мотоцикл, также не могут расцениваться в качестве управления транспортным средством. Ранее Верховный суд сообщил, что сотрудник, который оказался на своем рабочем месте или на территории организации, где он работает, в состоянии опьянения, может быть уволен. Там добавили, что состояние человека может быть подтверждено медицинским заключением или другими доказательствами, которые оценит суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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