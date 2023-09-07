Власти РФ определились, как энергетика позволит нарастить ВВП страны

Российские власти через энергетику решили нарастить ВВП

07 сентября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Власти РФ определились, как энергетика позволит нарастить ВВП страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Российские власти определились, как одна из ключевых сфер экономики — энергетика — позволит нарастить ВВП страны. Для этого правительство РФ и приняло госпрограмму по энергосбережению и повышению энергоэффективности, о которой на заседании кабмина 7 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин, объяснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. По его словам, в условиях санкций развитие этого направления приобретает особое значение. «Эта госпрограмма может дать огромный рост ВВП, потому что многие решения, в том числе инвестиционные, не принимаются, потому что ресурсы слишком дорогие как с точки зрения поставки и потребления, так и с точки зрения технического присоединения к ним. Мишустин прямо сказал, что в сегодняшних условиях санкций нужно еще больше делать упор на эту программу, так как это жизненно важно для всех наших производителей. Здесь важно бороться с потерями, которые происходят на всех стадиях производства, транспортировки, потребления электроэнергии и тепла, а повышать энергоэффективность производства за счет совершенствования технологий, замены оборудования, в том числе энергетического», — пояснил Селезнев и добавил, что энергетика является «хребтом всей экономики страны». Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Мишустин, комплексная государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Главной ее задачей является постепенное снижение использования энергоресурсов на единицу продукции. «Мероприятия направлены на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях экономики. Это позволит расширить потенциал дальнейшего экономического роста и ограничить влияние стоимости топлива на цены. То есть при тех же затратах мы сможем создавать больше товаров и оказывать больше услуг», — подчеркнул Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти определились, как одна из ключевых сфер экономики — энергетика — позволит нарастить ВВП страны. Для этого правительство РФ и приняло госпрограмму по энергосбережению и повышению энергоэффективности, о которой на заседании кабмина 7 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин, объяснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. По его словам, в условиях санкций развитие этого направления приобретает особое значение. «Эта госпрограмма может дать огромный рост ВВП, потому что многие решения, в том числе инвестиционные, не принимаются, потому что ресурсы слишком дорогие как с точки зрения поставки и потребления, так и с точки зрения технического присоединения к ним. Мишустин прямо сказал, что в сегодняшних условиях санкций нужно еще больше делать упор на эту программу, так как это жизненно важно для всех наших производителей. Здесь важно бороться с потерями, которые происходят на всех стадиях производства, транспортировки, потребления электроэнергии и тепла, а повышать энергоэффективность производства за счет совершенствования технологий, замены оборудования, в том числе энергетического», — пояснил Селезнев и добавил, что энергетика является «хребтом всей экономики страны». Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Мишустин, комплексная государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Главной ее задачей является постепенное снижение использования энергоресурсов на единицу продукции. «Мероприятия направлены на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях экономики. Это позволит расширить потенциал дальнейшего экономического роста и ограничить влияние стоимости топлива на цены. То есть при тех же затратах мы сможем создавать больше товаров и оказывать больше услуг», — подчеркнул Мишустин.