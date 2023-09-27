Во сколько студенту обойдется переезд от родителей

Студенту для переезда от родителей понадобится свыше 20 тысяч рублей

Примерная цена переезда будет равняться примерно 25 тысячам рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Эксперты «Авито» составили список необходимых вещей для студентов, переезжающих в общежитие или съемную квартиру в начале учебного года. Они также рассчитали примерную стоимость наладки новой жизни для первокурсников.

Приготовление еды

При переезде в общежитие или съемную квартиру, студентам необходимы товары для кухни и бытовая техника, передает слова экспертов «Ридус». Популярным вариантом является покупка бывшей в употреблении техники, чтобы сэкономить деньги. Например, чайник можно приобрести за 1000 рублей, а утюг за 200 рублей.

В общежитиях часто отсутствуют холодильники, поэтому студенты приобретают их самостоятельно, новый вариант обойдется примерно в 16,500 рублей. Фены и удлинители тоже востребованы. Набор столовых приборов, кружки и тарелки также являются необходимыми при переезде.

Сон

Продажи комфортных одеял и подушек на «Авито» для первокурсников в августе—сентябре текущего года выросли на 37% и 29% соответственно по сравнению с прошлым годом. Средняя цена составила 2300 рублей для одеял и 1700 рублей для подушек. Также рекомендуется иметь как минимум два комплекта постельного белья, с ростом продаж на 30% год к году и средней ценой около 1,6 тысячи рублей. Флисовый плед может быть дополнительной опцией для согревания до центрального отопления, с ценой от 300 рублей на «Авито».

Размещение вещей

Органайзеры — плотные тканевые коробки для хранения вещей — пользуются популярностью на «Авито» из-за своей удобности и доступности. Новый органайзер стоит в среднем 1340 рублей, а подержанный — 670 рублей. Для сохранения пространства можно рассмотреть небольшую стойку для одежды или настольную лампу.

Стоимость новой стойки составляет в среднем 2280 рублей, а бывшей в употреблении — 1990 рублей. Настольная лампа новая стоит около 3,3 тысячи рублей, а подержанная — 1,8 тысячи рублей. Дополнительно, светодиодная лента может быть атмосферной альтернативой, ее можно приобрести на «Авито» за 350 рублей за пять метров.

Дополнительный комфорт

Мультиварка является спасением для студента, так как она экономит время приготовления пищи и имеет множество функций. В среднем, стоимость мультиварки составляет менее двух тысяч рублей. Компактные герметичные контейнеры для хранения заранее приготовленной пищи также являются полезными для студентов. Набор из 15 контейнеров можно найти на «Авито» за 500 рублей.

Итого

Для переезда и начала самостоятельной жизни понадобиться примерно 24 400 рублей. В данную сумму включена бытовая техника от 11 800 рублей, кухонная утварь от 2,5 тысяч, постельные принадлежности за 5600 рублей и вещи для обустройства комнаты от 4,5 тысяч рублей.