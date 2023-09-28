Три бойца челябинского офицера Гагарина прикрыли отход целого полка. Видео

28 сентября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Прикрывая отход полка, военнослужащие помогали раненым и выносили с поле боя вооружение (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подчиненные замкомандира 230-го мотострелкового полка челябинца Юрия «Ангела» Гагарина с позывными «Жиган», «Степашка» и «Вялый» в августе успешно прикрыли отход основных сил на Времевском выступе из села Урожайное. При этом они не допустили попадания к ВСУ секретной радиоаппаратуры. Подбирая по пути раненых и вооружение, они добрались невредимыми до своих позиций. Об этом удивительном случае корреспонденту URA.RU рассказали сами участники событий. «Мы все делали по приказу — а приказ был держать позиции. Держали их до последнего. Когда поступило указание отойти — мы еще минут 20-30 отстреливались, и только потом отступили. Выходили мы более шести часов — был очень сильный обстрел, „кассетки“ (кассетные боеприпасы, прим. URA.RU) ложились со всех сторон», — рассказал военнослужащий с позывным «Жиган». Трое военнослужащих, приехавших в зону СВО из Татарстана, смогли не только прикрыть передислокацию основных сил полка, но и помогли добраться до точки эвакуации многим раненым сослуживцам. После получения приказа на отход, бойцы начали выходить с позиций, при этом забирая встречающееся оружие и оборудование. В частности, удалось забрать несколько автоматов, пулемет и, что особо важно, радиостанцию. «Они унесли главную коробку связи. Поэтому единственное, что досталось врагу, это выносные антенны, которые без главного узла — ничто. Видимо, Всевышний оградил их от повреждений, потому что они были лишь немного испуганы — вернулись без ранений», — поделился сослуживец героев «Опасный». Сейчас герои продолжают службу в составе родного полка, готовясь к дальнейшим боевым действиям. За героизм, проявленный при выполнении воинского долга, все бойцы восьмой роты, в составе которой служат «Степашка», «Жиган» и «Вялый», представлены к государственным наградам, которые ожидают со дня на день. «Мы все в особом порядке представлены, но люди не хотят наград, а хотят лишь завершения войны. Не в наградах дело — теперь это дело принципа. Там [в Урожайном] остались лежать наши пацаны. А мы просто сделали свою работу и не подвели командиров», — заключил замкомандира полка Гагарин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подчиненные замкомандира 230-го мотострелкового полка челябинца Юрия «Ангела» Гагарина с позывными «Жиган», «Степашка» и «Вялый» в августе успешно прикрыли отход основных сил на Времевском выступе из села Урожайное. При этом они не допустили попадания к ВСУ секретной радиоаппаратуры. Подбирая по пути раненых и вооружение, они добрались невредимыми до своих позиций. Об этом удивительном случае корреспонденту URA.RU рассказали сами участники событий. «Мы все делали по приказу — а приказ был держать позиции. Держали их до последнего. Когда поступило указание отойти — мы еще минут 20-30 отстреливались, и только потом отступили. Выходили мы более шести часов — был очень сильный обстрел, „кассетки“ (кассетные боеприпасы, прим. URA.RU) ложились со всех сторон», — рассказал военнослужащий с позывным «Жиган». Трое военнослужащих, приехавших в зону СВО из Татарстана, смогли не только прикрыть передислокацию основных сил полка, но и помогли добраться до точки эвакуации многим раненым сослуживцам. После получения приказа на отход, бойцы начали выходить с позиций, при этом забирая встречающееся оружие и оборудование. В частности, удалось забрать несколько автоматов, пулемет и, что особо важно, радиостанцию. «Они унесли главную коробку связи. Поэтому единственное, что досталось врагу, это выносные антенны, которые без главного узла — ничто. Видимо, Всевышний оградил их от повреждений, потому что они были лишь немного испуганы — вернулись без ранений», — поделился сослуживец героев «Опасный». Сейчас герои продолжают службу в составе родного полка, готовясь к дальнейшим боевым действиям. За героизм, проявленный при выполнении воинского долга, все бойцы восьмой роты, в составе которой служат «Степашка», «Жиган» и «Вялый», представлены к государственным наградам, которые ожидают со дня на день. «Мы все в особом порядке представлены, но люди не хотят наград, а хотят лишь завершения войны. Не в наградах дело — теперь это дело принципа. Там [в Урожайном] остались лежать наши пацаны. А мы просто сделали свою работу и не подвели командиров», — заключил замкомандира полка Гагарин.