В Кремле усомнились, что Трамп завершит конфликт на Украине за день

Дональд Трамп не сможет решить конфликт на Украине за один день, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине за один день. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что ему под силу такое.
«Это слишком сложная проблема для такого простого решения», — сказал Дмитрий Песков. Его выступление идет на американском телеканале
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