В Кремле усомнились, что Трамп завершит конфликт на Украине за день

15 декабря 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп не сможет решить конфликт на Украине за один день, заявил Дмитрий Песков Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине за один день. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что ему под силу такое. «Это слишком сложная проблема для такого простого решения», — сказал Дмитрий Песков. Его выступление идет на американском телеканале NBC News . Трамп несколько раз заявлял, что, будь он президентом США, он бы смог остановить конфликт на Украине за 24 часа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине за один день. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что ему под силу такое. «Это слишком сложная проблема для такого простого решения», — сказал Дмитрий Песков. Его выступление идет на американском телеканале NBC News. Трамп несколько раз заявлял, что, будь он президентом США, он бы смог остановить конфликт на Украине за 24 часа.