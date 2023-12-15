В Кремле усомнились, что Трамп завершит конфликт на Украине за день

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Дональд Трамп не сможет решить конфликт на Украине за один день, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине за один день. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что ему под силу такое.

«Это слишком сложная проблема для такого простого решения», — сказал Дмитрий Песков. Его выступление идет на американском телеканале NBC News. Трамп несколько раз заявлял, что, будь он президентом США, он бы смог остановить конфликт на Украине за 24 часа.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине за один день. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что ему под силу такое. «Это слишком сложная проблема для такого простого решения», — сказал Дмитрий Песков. Его выступление идет на американском телеканале NBC News. Трамп несколько раз заявлял, что, будь он президентом США, он бы смог остановить конфликт на Украине за 24 часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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