Песков: Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении «Новочеркасска» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии (Крым). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости.

В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов. Кроме того, было приостановлено автомобильное движение по переправе. Позднее известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. Также в нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах, более 350 человек эвакуированы.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии (Крым). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости. В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов. Кроме того, было приостановлено автомобильное движение по переправе. Позднее известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. Также в нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах, более 350 человек эвакуированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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