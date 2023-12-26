Происшествия Песков: Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии 26 декабря 2023 в 14:39 Размер текста - 17 + Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении «Новочеркасска» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии (Крым). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости. В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов. Кроме того, было приостановлено автомобильное движение по переправе. Позднее известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. Также в нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах, более 350 человек эвакуированы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии (Крым). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости. В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов. Кроме того, было приостановлено автомобильное движение по переправе. Позднее известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. Также в нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах, более 350 человек эвакуированы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям