Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии (Крым). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости.
В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов. Кроме того, было приостановлено автомобильное движение по переправе. Позднее известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. Также в нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах, более 350 человек эвакуированы.
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