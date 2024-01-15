Зачем в Германии раскрыли план о войне с Россией

Экс-советник кабмина ФРГ: утечка Bild угрожает мирному плану по Украине

15 января 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Война НАТО и России станет концом света, сказал Александр Рар Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Западе не все хотят мирного разрешения конфликта на Украине, поэтому в СМИ вбрасываются милитаристские настроения и документы о планах Германии по противостоянию России. Об этом URA.RU заявил немецкий политолог, историк, экс-советник правительства ФРГ (руководил центром по России и Евразии при Германском совете по внешней политике) Александр Рар. Немецкое издание Bild опубликовало планы Минобороны Германии по войне с Россией. По их данным, в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и РФ. Документ описывает, как Россия и Северный альянс будут действовать в случае возникновения конфликта. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) рассматривает различные сценарии. Планируется, что будут задействованы десятки тысяч немецких солдат. Минобороны ФРГ назвало этот сценарий маловероятным, подчеркнув, что рассмотрение разных вариантов военных действий является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии. На вопрос URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать новость, поскольку данное издание не гнушается публикацией фейков. Новость по теме Песков прокомментировал встречу по мирному плану в Давосе «Я предполагаю, что упоминания вот именно этого сценария в газете Bild может свидетельствовать о том, что некоторым влиятельным кругам Запада очень не нравится перспектива мирных переговоров. Я так понимаю, что на конференции в Давосе (четвертая встреча советников по национальной безопасности прошла 14 января, была посвящена украинской „формуле мира“, — прим. URA.RU) представители ряда ведущих стран мира именно разработали некий документ, как решить Украинский кризис дипломатическим путем», — объяснил Александр Рар. Немецкий политолог, основатель telegram-канала «Мекленбургский Петербуржец», доктор политических наук Грегор Шпицен отметил, что планы, опубликованные в газете, не являются точным порядком действий. «Любая нормальная армия, у которой есть Генеральный штаб, обязана разрабатывать и оборонительные, и наступательные стратегические операции на все случаи жизни. Даже самые невероятные, с процентом реализации, укладывающимся в статистическую погрешность. Это их работа. Именно за это, а не за то, чтобы они в мирное время объедали собственный народ, офицерам Генерального штаба платят зарплату», — сказал он. Подобных сценариев по противостоянию стран у Германии множество, отметил Рар. «Я считаю, что эта публикация чистая провокация. Я не знаю в Германии ни одного человека, помимо двух-трех сумасшедших, которые хотели бы повоевать с Россией. Война РФ с НАТО немыслима Разве непонятно, что это означает конец света. В такой войне, конечно, будет употребляться атомное оружие. Я сомневаюсь, что Минобороны Германии этого не знает. Документ, который опубликовал Bild, явно только рабочий сценарий, один из очень многих, которые разрабатываются в таком ведомстве, как Министерство обороны», — подчеркнул эксперт. Новость по теме Экс-депутат бундестага объяснил, зачем немцев пугают войной с Россией Подобные документы есть у других стран, включая саму Россию уверен председатель правления общероссийской организации «Офицеры России», первый заместитель председателя движения «Сильная Россия», подполковник запаса Роман Шкурлатов. «В прямой конфликт НАТО и РФ я лично не верю, потому что это будет конфликт судного дня, апокалипсис. Такие планы у блока 100% имеются, более того они детализированы на случай тех или иных событий. У России тоже есть проекты на различные действия НАТО. Я не сомневаюсь в этом, и ответ заготовлен на каждый их шаг, так же как и у них», — сообщил специалист. Более того, у России нет территориальных споров, которые бы вынудили Германию пойти войной, сказал Шкурлатов. «Речь идет именно об эскалации вокруг, так называемого, Сувалкского коридора. Это часть, которая соединяет Россию с Калининградской областью и проходит по территории Прибалтийских республик. Уже неоднократно заявлялось и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, и руководством России, в том числе военным, что он не представляет интереса для РФ», — заключил полковник запаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Западе не все хотят мирного разрешения конфликта на Украине, поэтому в СМИ вбрасываются милитаристские настроения и документы о планах Германии по противостоянию России. Об этом URA.RU заявил немецкий политолог, историк, экс-советник правительства ФРГ (руководил центром по России и Евразии при Германском совете по внешней политике) Александр Рар. Немецкое издание Bild опубликовало планы Минобороны Германии по войне с Россией. По их данным, в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и РФ. Документ описывает, как Россия и Северный альянс будут действовать в случае возникновения конфликта. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) рассматривает различные сценарии. Планируется, что будут задействованы десятки тысяч немецких солдат. Минобороны ФРГ назвало этот сценарий маловероятным, подчеркнув, что рассмотрение разных вариантов военных действий является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии. На вопрос URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать новость, поскольку данное издание не гнушается публикацией фейков. «Я предполагаю, что упоминания вот именно этого сценария в газете Bild может свидетельствовать о том, что некоторым влиятельным кругам Запада очень не нравится перспектива мирных переговоров. Я так понимаю, что на конференции в Давосе (четвертая встреча советников по национальной безопасности прошла 14 января, была посвящена украинской „формуле мира“, — прим. URA.RU) представители ряда ведущих стран мира именно разработали некий документ, как решить Украинский кризис дипломатическим путем», — объяснил Александр Рар. Немецкий политолог, основатель telegram-канала «Мекленбургский Петербуржец», доктор политических наук Грегор Шпицен отметил, что планы, опубликованные в газете, не являются точным порядком действий. «Любая нормальная армия, у которой есть Генеральный штаб, обязана разрабатывать и оборонительные, и наступательные стратегические операции на все случаи жизни. Даже самые невероятные, с процентом реализации, укладывающимся в статистическую погрешность. Это их работа. Именно за это, а не за то, чтобы они в мирное время объедали собственный народ, офицерам Генерального штаба платят зарплату», — сказал он. Подобных сценариев по противостоянию стран у Германии множество, отметил Рар. Подобные документы есть у других стран, включая саму Россию уверен председатель правления общероссийской организации «Офицеры России», первый заместитель председателя движения «Сильная Россия», подполковник запаса Роман Шкурлатов. «В прямой конфликт НАТО и РФ я лично не верю, потому что это будет конфликт судного дня, апокалипсис. Такие планы у блока 100% имеются, более того они детализированы на случай тех или иных событий. У России тоже есть проекты на различные действия НАТО. Я не сомневаюсь в этом, и ответ заготовлен на каждый их шаг, так же как и у них», — сообщил специалист. Более того, у России нет территориальных споров, которые бы вынудили Германию пойти войной, сказал Шкурлатов.