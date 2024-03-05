В Европе хотят создать новую военную организацию

Еврокомиссия предложила создать новое европейское агентство для развития ВПК

05 марта 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Евросоюз планирует закупать половину всего оружия и снарядов у военной промышленности ЕС Фото: Charles Rosemond / U.S. Department of Defense © URA.RU Еврокомиссия предложила создать новое европейское агентство, которое будет отвечать за развитие военно-промышленного комплекса стран Евросоюза. Такое предложение прозвучало на пресс-конференции по оборонно-промышленной стратегии ЕК. Еврокомиссия предлагает объединить 40% военных закупок стран Евросоюза и закупать 50% всего оружия и боеприпасов у военной промышленности ЕС к 2030 году. Также было предложено создать новое европейское агентство, ответственное за развитие ВПК, заявили на пресс-конференции, которая транслируется в X .

Еврокомиссия предложила создать новое европейское агентство, которое будет отвечать за развитие военно-промышленного комплекса стран Евросоюза. Такое предложение прозвучало на пресс-конференции по оборонно-промышленной стратегии ЕК. Еврокомиссия предлагает объединить 40% военных закупок стран Евросоюза и закупать 50% всего оружия и боеприпасов у военной промышленности ЕС к 2030 году. Также было предложено создать новое европейское агентство, ответственное за развитие ВПК, заявили на пресс-конференции, которая транслируется в X.