В Европе хотят создать новую военную организацию

Еврокомиссия предложила создать новое европейское агентство для развития ВПК
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Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд,  stock, 155мм
Евросоюз планирует закупать половину всего оружия и снарядов у военной промышленности ЕС Фото:

Еврокомиссия предложила создать новое европейское агентство, которое будет отвечать за развитие военно-промышленного комплекса стран Евросоюза. Такое предложение прозвучало на пресс-конференции по оборонно-промышленной стратегии ЕК.

Еврокомиссия предлагает объединить 40% военных закупок стран Евросоюза и закупать 50% всего оружия и боеприпасов у военной промышленности ЕС к 2030 году. Также было предложено создать новое европейское агентство, ответственное за развитие ВПК, заявили на пресс-конференции, которая транслируется в X.

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Еврокомиссия предложила создать новое европейское агентство, которое будет отвечать за развитие военно-промышленного комплекса стран Евросоюза. Такое предложение прозвучало на пресс-конференции по оборонно-промышленной стратегии ЕК. Еврокомиссия предлагает объединить 40% военных закупок стран Евросоюза и закупать 50% всего оружия и боеприпасов у военной промышленности ЕС к 2030 году. Также было предложено создать новое европейское агентство, ответственное за развитие ВПК, заявили на пресс-конференции, которая транслируется в X.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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