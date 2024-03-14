Мишустин поручил найти деньги на исполнение социальных инициатив

14 марта 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Мишустин указал, в какие сроки ведомства должны найти средства на реализацию поручений президента Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти должны до конца года изыскать дополнительные источники финансирования и представить планы по реализации инициатив социально-экономического развития, благодаря которым в регионах появятся новые объекты, транспорт и рабочие места. Такие поручения 14 марта озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам прошедшей 6 февраля стратсессии. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства РФ. URA.RU выделило основные поручения премьера по каждой инициативе. Инфраструктурное меню По этой программе в регионах финансируется строительство социальных и транспортных сооружений, а также инженерных сетей ЖКХ. До 1 июля Минстрой, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин должны предоставить правительству планы финансирования «инфраструктурного меню» до 2030 года. На эти цели должно быть выделено 2 трлн 300 млрд рублей, из которых на льготных условиях. «Наиболее востребованы здесь инфраструктурные бюджетные кредиты», — отметил Мишустин. Статья по теме Мишустин делает ставку на малый бизнес Реинжиниринг правил промышленного строительства Проект направлен на развитие высокотехнологичных производств. Заниматься им будут Минэкономразвития и Минпромторг совместно с бизнесом. До 1 сентября эти министерства должны, помимо источников финансирования, разработать оценку количества рабочих мест, которые должны появится при реализации проекта. Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения По программе малые населенные пункты получат больше финансирования и новые возможности для развития. Для этого Минэкономразвития и Минстрой до 1 апреля подготовят планы агломераций, в которые войдут малые населенные пункты, а до 1 июля Минсельхоз вместе с главами регионов определятся с их перечнем. Новость по теме Правительство направит регионам миллиард на социальную газификацию Мобильный город Благодаря проекту в регионах в 2023 году уже появилось более двух тысяч единиц общественного транспорта, работа будет продолжена. До 1 декабря Минтранс и Минфин должны подготовить предложения по финансированию регионов из средств Фонда национального благосостояния. Электронный документооборот и подготовка кадров для IT Мишустин поручил Минцифры до 20 марта проработать систему, благодаря которой бизнес сможет взаимодействовать друг с другом и с государством при помощи цифровых площадок. Также до 1 апреля Минцифры поручено предусмотреть механизмы получения обратной связи от школьников и студентов, прошедших обучение по программе «Подготовка кадров для IT». Правительство по поручению президента реализует инициативы социально-экономического развития, которые являются частью единого плана достижения национальных целей. Всего 42 инициативы делятся на шесть ключевых блоков — социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти должны до конца года изыскать дополнительные источники финансирования и представить планы по реализации инициатив социально-экономического развития, благодаря которым в регионах появятся новые объекты, транспорт и рабочие места. Такие поручения 14 марта озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам прошедшей 6 февраля стратсессии. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства РФ. URA.RU выделило основные поручения премьера по каждой инициативе. По этой программе в регионах финансируется строительство социальных и транспортных сооружений, а также инженерных сетей ЖКХ. До 1 июля Минстрой, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин должны предоставить правительству планы финансирования «инфраструктурного меню» до 2030 года. На эти цели должно быть выделено 2 трлн 300 млрд рублей, из которых на льготных условиях. «Наиболее востребованы здесь инфраструктурные бюджетные кредиты», — отметил Мишустин. Проект направлен на развитие высокотехнологичных производств. Заниматься им будут Минэкономразвития и Минпромторг совместно с бизнесом. До 1 сентября эти министерства должны, помимо источников финансирования, разработать оценку количества рабочих мест, которые должны появится при реализации проекта. По программе малые населенные пункты получат больше финансирования и новые возможности для развития. Для этого Минэкономразвития и Минстрой до 1 апреля подготовят планы агломераций, в которые войдут малые населенные пункты, а до 1 июля Минсельхоз вместе с главами регионов определятся с их перечнем. Благодаря проекту в регионах в 2023 году уже появилось более двух тысяч единиц общественного транспорта, работа будет продолжена. До 1 декабря Минтранс и Минфин должны подготовить предложения по финансированию регионов из средств Фонда национального благосостояния. Мишустин поручил Минцифры до 20 марта проработать систему, благодаря которой бизнес сможет взаимодействовать друг с другом и с государством при помощи цифровых площадок. Также до 1 апреля Минцифры поручено предусмотреть механизмы получения обратной связи от школьников и студентов, прошедших обучение по программе «Подготовка кадров для IT». Правительство по поручению президента реализует инициативы социально-экономического развития, которые являются частью единого плана достижения национальных целей. Всего 42 инициативы делятся на шесть ключевых блоков — социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.