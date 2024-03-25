«Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси прибыл на МКС

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Роскосмос, космос, ракета, пуск ракеты
«Союз МС-25» совершил полет на МКС Фото:

Корабль «Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси Мариной Василевской прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон», — говорится в сообщении. Уточняется, что Новицкий и Василевская проведут на орбите 14 суток и вернутся на Землю 6 апреля.

Василевская — первая гражданка Беларуси, совершившая полет на орбиту. На Земле девушка работает бортпроводницей авиакомпании «Белавиа».

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Корабль «Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси Мариной Василевской прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». «На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон», — говорится в сообщении. Уточняется, что Новицкий и Василевская проведут на орбите 14 суток и вернутся на Землю 6 апреля. Василевская — первая гражданка Беларуси, совершившая полет на орбиту. На Земле девушка работает бортпроводницей авиакомпании «Белавиа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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