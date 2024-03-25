«Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси прибыл на МКС

«Союз МС-25» совершил полет на МКС
Корабль «Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси Мариной Василевской прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
«На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон», — говорится в сообщении. Уточняется, что Новицкий и Василевская проведут на орбите 14 суток и вернутся на Землю 6 апреля.
Василевская — первая гражданка Беларуси, совершившая полет на орбиту. На Земле девушка работает бортпроводницей авиакомпании «Белавиа».
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