«Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси прибыл на МКС

25 марта 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

«Союз МС-25» совершил полет на МКС Фото: Роскосмос Корабль «Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси Мариной Василевской прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». «На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон», — говорится в сообщении. Уточняется, что Новицкий и Василевская проведут на орбите 14 суток и вернутся на Землю 6 апреля. Василевская — первая гражданка Беларуси, совершившая полет на орбиту. На Земле девушка работает бортпроводницей авиакомпании «Белавиа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корабль «Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси Мариной Василевской прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». «На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон», — говорится в сообщении. Уточняется, что Новицкий и Василевская проведут на орбите 14 суток и вернутся на Землю 6 апреля. Василевская — первая гражданка Беларуси, совершившая полет на орбиту. На Земле девушка работает бортпроводницей авиакомпании «Белавиа».