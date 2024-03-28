112: в Подмосковье рухнул беспилотник

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Жители Подмосковья обнаружили рухнувший БПЛА, пишет 112 Фото:

В селе Шарапово в Подмосковье обнаружили рухнувший беспилотный аппарат типа самолета. Крушение БПЛА произошло еще несколько дней назад.

«Беспилотник самолетного типа рухнул в селе Шарапово в Подмосковье», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что инцидент произошел несколько дней назад, однако жители обнаружили его только сегодня.

Предварительно известно, что летательный аппарат обладает боевой частью. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию, передали в telegram-канале.

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В селе Шарапово в Подмосковье обнаружили рухнувший беспилотный аппарат типа самолета. Крушение БПЛА произошло еще несколько дней назад. «Беспилотник самолетного типа рухнул в селе Шарапово в Подмосковье», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что инцидент произошел несколько дней назад, однако жители обнаружили его только сегодня. Предварительно известно, что летательный аппарат обладает боевой частью. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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