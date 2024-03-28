112: в Подмосковье рухнул беспилотник

Жители Подмосковья обнаружили рухнувший БПЛА, пишет 112
В селе Шарапово в Подмосковье обнаружили рухнувший беспилотный аппарат типа самолета. Крушение БПЛА произошло еще несколько дней назад.
«Беспилотник самолетного типа рухнул в селе Шарапово в Подмосковье», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что инцидент произошел несколько дней назад, однако жители обнаружили его только сегодня.
Предварительно известно, что летательный аппарат обладает боевой частью. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию, передали в telegram-канале.
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