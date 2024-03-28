Происшествия 112: в Подмосковье рухнул беспилотник 28 марта 2024 в 14:07 Размер текста - 17 + Жители Подмосковья обнаружили рухнувший БПЛА, пишет 112 Фото: Министерство обороны Великобритании В селе Шарапово в Подмосковье обнаружили рухнувший беспилотный аппарат типа самолета. Крушение БПЛА произошло еще несколько дней назад. «Беспилотник самолетного типа рухнул в селе Шарапово в Подмосковье», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что инцидент произошел несколько дней назад, однако жители обнаружили его только сегодня. Предварительно известно, что летательный аппарат обладает боевой частью. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Шарапово в Подмосковье обнаружили рухнувший беспилотный аппарат типа самолета. Крушение БПЛА произошло еще несколько дней назад. «Беспилотник самолетного типа рухнул в селе Шарапово в Подмосковье», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что инцидент произошел несколько дней назад, однако жители обнаружили его только сегодня. Предварительно известно, что летательный аппарат обладает боевой частью. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию, передали в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям