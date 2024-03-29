Reuters: новые задержанные по делу о теракте в «Крокусе» связаны с ИГ*

Девять человек, задержанные в Таджикистане 25 марта, могут быть связаны с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а также причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом написали в Reuters со ссылкой на источники в таджикистанских службах безопасности.
«Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана задержал на этой неделе девять человек, которые, по его мнению, связаны с подозреваемыми в стрельбе в российском концертном зале, а также с „Исламским государством Хорасан“ (ИГИЛ-К) (запрещенная в РФ террористическая организация)», — говорится в материале. Уточняется, что подозреваемых задержали в городе Вахдат и доставили в Душанбе.
Кроме того, российские силовики, находящиеся сейчас в Душанбе, участвовали в задержании подозреваемых по делу о теракте в концертном зале. Об этом заявили в РИА Новости со ссылкой на спецслужбы Таджикистана.
Теракт в «Крокусе» унес жизни 143 человек, пишет «Национальная служба новостей». После трагедии были арестованы уже восемь человек, среди которых как исполнители, так и обвиняемые в пособничестве террористам.
*ИГ (ИГИЛ) является террористической организацией и запрещена в России
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Девять человек, задержанные в Таджикистане 25 марта, могут быть связаны с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а также причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом написали в Reuters со ссылкой на источники в таджикистанских службах безопасности. «Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана задержал на этой неделе девять человек, которые, по его мнению, связаны с подозреваемыми в стрельбе в российском концертном зале, а также с „Исламским государством Хорасан“ (ИГИЛ-К) (запрещенная в РФ террористическая организация)», — говорится в материале. Уточняется, что подозреваемых задержали в городе Вахдат и доставили в Душанбе. Кроме того, российские силовики, находящиеся сейчас в Душанбе, участвовали в задержании подозреваемых по делу о теракте в концертном зале. Об этом заявили в РИА Новости со ссылкой на спецслужбы Таджикистана. Теракт в «Крокусе» унес жизни 143 человек, пишет «Национальная служба новостей». После трагедии были арестованы уже восемь человек, среди которых как исполнители, так и обвиняемые в пособничестве террористам. *ИГ (ИГИЛ) является террористической организацией и запрещена в России