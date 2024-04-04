Продукция курганских молочных заводов победила на конкурсе в Екатеринбурге. Список

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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, проверка качества
Курганские молокозаводы отметили на выставке продуктов в Екатеринбурге Фото:

Предприятия АО «Молоко» (Катайск) и ООО «Молоко Зауралья» (Курган) вошли в число победителей XXIV ежегодного Фестиваля качества молочной продукции и мороженого в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«АО „Молоко“ награждено дипломом I степени в номинации „Сырки и масса творожная“. Продукция ООО „Молоко Зауралья“ отмечена дипломами I степени в номинациях „Молоко сухое“ и „Молоко топленое“, „Сыры мягкие“, „Сметана“», — говорится в сообщении регионального правительства.

Продукция курганских заводов также удостоена дипломов II степени в разных номинациях. ОА «Молоко» получило награду в номинациях «Йогурт», «Молоко сухое», «Кефиры» и «Творог». «Молоко Зауралья» награждено дипломами II степени в номинациях «Напитки кисломолочные» и «Сырки и масса творожная».

В регионе поддерживают производство молочной продукции. По данным департамента АПК, в декабре 2023 года предприятиям «Молоко» и «Молоко Зауралья» субсидировали затраты на покупку маркировочного оборудования в 70% от стоимости.

URA.RU писало, что на АО «Молоко» Курганской области сменился генеральный директор. В конце 2023 года руководителем молокозавода назначен бывший глава структуры мэрии Катайска Валерий Яков.

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Предприятия АО «Молоко» (Катайск) и ООО «Молоко Зауралья» (Курган) вошли в число победителей XXIV ежегодного Фестиваля качества молочной продукции и мороженого в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «АО „Молоко“ награждено дипломом I степени в номинации „Сырки и масса творожная“. Продукция ООО „Молоко Зауралья“ отмечена дипломами I степени в номинациях „Молоко сухое“ и „Молоко топленое“, „Сыры мягкие“, „Сметана“», — говорится в сообщении регионального правительства. Продукция курганских заводов также удостоена дипломов II степени в разных номинациях. ОА «Молоко» получило награду в номинациях «Йогурт», «Молоко сухое», «Кефиры» и «Творог». «Молоко Зауралья» награждено дипломами II степени в номинациях «Напитки кисломолочные» и «Сырки и масса творожная». В регионе поддерживают производство молочной продукции. По данным департамента АПК, в декабре 2023 года предприятиям «Молоко» и «Молоко Зауралья» субсидировали затраты на покупку маркировочного оборудования в 70% от стоимости. URA.RU писало, что на АО «Молоко» Курганской области сменился генеральный директор. В конце 2023 года руководителем молокозавода назначен бывший глава структуры мэрии Катайска Валерий Яков.
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