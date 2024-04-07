ВС РФ объединили силы для полного уничтожения важнейшей техники НАТО

Уничтожение происходило также при помощи авиации РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВКС РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными странами НАТО Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. Для уничтожения были задействованы несколько военных сил.
«Уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами», — передает российское военное ведомство в своем
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