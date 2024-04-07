ВС РФ объединили силы для полного уничтожения важнейшей техники НАТО

МО РФ: уничтожен склад с безэкипажными катерами, переданными НАТО Украине
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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, армия, военные, авиация, самолет, ввс, воздушный парад, вкс россии, су57, су 57
Уничтожение происходило также при помощи авиации РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВКС РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными странами НАТО Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. Для уничтожения были задействованы несколько военных сил.

«Уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами», — передает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что в уничтожении склада приняли участие оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

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ВКС РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными странами НАТО Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. Для уничтожения были задействованы несколько военных сил. «Уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами», — передает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что в уничтожении склада приняли участие оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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