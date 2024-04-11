ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Шесть граждан одной страны из Центральной Азии готовили теракт на военном объекте в Донецке, его удалось предотвратить. Об этом сообщили в ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта [ВС РФ], дислоцируемого в Донецке», — рассказали в спецслужбе.
Координировали террористическую группировку с территории Украины, подчеркнули в ведомстве. Участники группировки после выполнения операции намеревались сбежать в Турцию, а после переправиться на Украину.
Трое граждан Центральной Азии ранее планировали совершить теракт в Ставрополе, но силами ФСБ трагедии удалось избежать, об этом писал «Царьград». У злоумышленников были изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы.
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