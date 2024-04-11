11 апреля 2024

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
ФСБ предотвратила очередной теракт Фото:

Шесть граждан одной страны из Центральной Азии готовили теракт на военном объекте в Донецке, его удалось предотвратить. Об этом сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта [ВС РФ], дислоцируемого в Донецке», — рассказали в спецслужбе.

Координировали террористическую группировку с территории Украины, подчеркнули в ведомстве. Участники группировки после выполнения операции намеревались сбежать в Турцию, а после переправиться на Украину.

Трое граждан Центральной Азии ранее планировали совершить теракт в Ставрополе, но силами ФСБ трагедии удалось избежать, об этом писал «Царьград». У злоумышленников были изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы.

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Шесть граждан одной страны из Центральной Азии готовили теракт на военном объекте в Донецке, его удалось предотвратить. Об этом сообщили в ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта [ВС РФ], дислоцируемого в Донецке», — рассказали в спецслужбе. Координировали террористическую группировку с территории Украины, подчеркнули в ведомстве. Участники группировки после выполнения операции намеревались сбежать в Турцию, а после переправиться на Украину. Трое граждан Центральной Азии ранее планировали совершить теракт в Ставрополе, но силами ФСБ трагедии удалось избежать, об этом писал «Царьград». У злоумышленников были изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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