ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

12 апреля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

ФСБ предотвратила очередной теракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шесть граждан одной страны из Центральной Азии готовили теракт на военном объекте в Донецке, его удалось предотвратить. Об этом сообщили в ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта [ВС РФ], дислоцируемого в Донецке», — рассказали в спецслужбе. Координировали террористическую группировку с территории Украины, подчеркнули в ведомстве. Участники группировки после выполнения операции намеревались сбежать в Турцию, а после переправиться на Украину. Трое граждан Центральной Азии ранее планировали совершить теракт в Ставрополе, но силами ФСБ трагедии удалось избежать, об этом писал «Царьград». У злоумышленников были изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть граждан одной страны из Центральной Азии готовили теракт на военном объекте в Донецке, его удалось предотвратить. Об этом сообщили в ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта [ВС РФ], дислоцируемого в Донецке», — рассказали в спецслужбе. Координировали террористическую группировку с территории Украины, подчеркнули в ведомстве. Участники группировки после выполнения операции намеревались сбежать в Турцию, а после переправиться на Украину. Трое граждан Центральной Азии ранее планировали совершить теракт в Ставрополе, но силами ФСБ трагедии удалось избежать, об этом писал «Царьград». У злоумышленников были изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы.