ЕК одобрила «план реформ» Украины, позволяющий финансировать республику

15 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

ЕК одобрила «план реформ» Украины, выплаты по которому будут поступать стране по мере выполнения согласованных реформ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Еврокомиссия одобрила «план реформ» Украины. Его выполнение станет условием для финансовых выплат по программе помощи в 50 миллиардов евро до 2027 года. Об этом говорится на сайт организации. «ЕК одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года», — передает сайт организации. Отмечается, что это является важным шагом для предсказуемой и регулярной поддержки Киева в рамках помощи Евросоюза до 50 млн долларов. Платежи будут приходить по мере выполнения Украиной инвестиционных шагов и согласованных реформ. Ранее сообщалось, что Европейский парламент решил приостановить финансирование бюджета Совета ЕС до момента, пока он не отправит Киеву дополнительные противоракетные системы Patriot. Такой информацией поделился депутат Европарламента Ги Верхофстадт из фракции Renew отметил, что Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еврокомиссия одобрила «план реформ» Украины. Его выполнение станет условием для финансовых выплат по программе помощи в 50 миллиардов евро до 2027 года. Об этом говорится на сайт организации. «ЕК одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года», — передает сайт организации. Отмечается, что это является важным шагом для предсказуемой и регулярной поддержки Киева в рамках помощи Евросоюза до 50 млн долларов. Платежи будут приходить по мере выполнения Украиной инвестиционных шагов и согласованных реформ. Ранее сообщалось, что Европейский парламент решил приостановить финансирование бюджета Совета ЕС до момента, пока он не отправит Киеву дополнительные противоракетные системы Patriot. Такой информацией поделился депутат Европарламента Ги Верхофстадт из фракции Renew отметил, что