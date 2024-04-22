Мишустину показали самый дорогой в мире лед. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, мишустин михаил, топ
Мишустин предложил попробовать воду, которая будет получена из самого дорогого льда в мире Фото:

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину показали самый дорогой лед в мире, которому полмиллиона лет. Он заявил, что льду следует подтаять и провести анализ воды из него. Она может оказаться лучше многих известных брендов, сообщил российский премьер на открытии заседания расширенной коллегии Росгидромета.

«Чуть-чуть подрастопили бы и сделали бы анализ воды. Может она будет лучше многих известных брендов», — передает радио «Маяк» слова Мишустина с открытия заседания. Он уточнил, что имел в виду минеральную воду известных брендов.

В свою очередь, представители Росгидромета заявили, что анализы уже проводятся. Однако пить воду пока никто не рискует.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину показали самый дорогой лед в мире, которому полмиллиона лет. Он заявил, что льду следует подтаять и провести анализ воды из него. Она может оказаться лучше многих известных брендов, сообщил российский премьер на открытии заседания расширенной коллегии Росгидромета. «Чуть-чуть подрастопили бы и сделали бы анализ воды. Может она будет лучше многих известных брендов», — передает радио «Маяк» слова Мишустина с открытия заседания. Он уточнил, что имел в виду минеральную воду известных брендов. В свою очередь, представители Росгидромета заявили, что анализы уже проводятся. Однако пить воду пока никто не рискует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...