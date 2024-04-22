Мишустину показали самый дорогой в мире лед. Видео

22 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Мишустин предложил попробовать воду, которая будет получена из самого дорогого льда в мире Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину показали самый дорогой лед в мире, которому полмиллиона лет. Он заявил, что льду следует подтаять и провести анализ воды из него. Она может оказаться лучше многих известных брендов, сообщил российский премьер на открытии заседания расширенной коллегии Росгидромета. «Чуть-чуть подрастопили бы и сделали бы анализ воды. Может она будет лучше многих известных брендов», — передает радио «Маяк» слова Мишустина с открытия заседания. Он уточнил, что имел в виду минеральную воду известных брендов. В свою очередь, представители Росгидромета заявили, что анализы уже проводятся. Однако пить воду пока никто не рискует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину показали самый дорогой лед в мире, которому полмиллиона лет. Он заявил, что льду следует подтаять и провести анализ воды из него. Она может оказаться лучше многих известных брендов, сообщил российский премьер на открытии заседания расширенной коллегии Росгидромета. «Чуть-чуть подрастопили бы и сделали бы анализ воды. Может она будет лучше многих известных брендов», — передает радио «Маяк» слова Мишустина с открытия заседания. Он уточнил, что имел в виду минеральную воду известных брендов. В свою очередь, представители Росгидромета заявили, что анализы уже проводятся. Однако пить воду пока никто не рискует.