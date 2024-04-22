Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину показали самый дорогой лед в мире, которому полмиллиона лет. Он заявил, что льду следует подтаять и провести анализ воды из него. Она может оказаться лучше многих известных брендов, сообщил российский премьер на открытии заседания расширенной коллегии Росгидромета.
«Чуть-чуть подрастопили бы и сделали бы анализ воды. Может она будет лучше многих известных брендов», — передает радио «Маяк» слова Мишустина с открытия заседания. Он уточнил, что имел в виду минеральную воду известных брендов.
В свою очередь, представители Росгидромета заявили, что анализы уже проводятся. Однако пить воду пока никто не рискует.
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