Путин поручил активнее продвигать продукты из России за границей

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) активнее продвигать отечественные продукты за рубежом. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании АСИ.
«Чем эффективнее Россия будет в технологических решениях, тем труднее будет нашим недоброжелателям мешать стране», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Глава государства указал, что нужно продвигаться по пути кооперации с дружественными странами. Россия в партнерстве с ними должна создавать продукты, инновации, необходимые гражданам и экономикам стран, добавил глава государства.
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