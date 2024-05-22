Путин поручил активнее продвигать продукты из России за границей

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Путин дал поручение Агентству стратегических инициатив Фото:

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) активнее продвигать отечественные продукты за рубежом. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании АСИ.

«Чем эффективнее Россия будет в технологических решениях, тем труднее будет нашим недоброжелателям мешать стране», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Глава государства указал, что нужно продвигаться по пути кооперации с дружественными странами. Россия в партнерстве с ними должна создавать продукты, инновации, необходимые гражданам и экономикам стран, добавил глава государства.

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Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) активнее продвигать отечественные продукты за рубежом. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании АСИ. «Чем эффективнее Россия будет в технологических решениях, тем труднее будет нашим недоброжелателям мешать стране», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства указал, что нужно продвигаться по пути кооперации с дружественными странами. Россия в партнерстве с ними должна создавать продукты, инновации, необходимые гражданам и экономикам стран, добавил глава государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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