Ветераны СВО, обучающиеся на управленцев, отправились на Северный полюс

02 июня 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Ветераны СВО отправятся в путешествие по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ветераны СВО продолжают обучение по программе «Время героев», разработанной по поручению президента России Владимира Путина. Цель программы — подготовка руководителей из числа действующих и бывших военных для работы в органах власти. Первая группа участников отправилась по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. «Участники программы „Время героев“ продолжили обучение на атомном ледоколе „50 лет Победы“. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Ледокол с военнослужащими пройдет по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск», — сообщили в пресс-службе программы. Там добавили, что программа реализуется Высшей школой государственного управления (ВШГУ) Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж» в Мурманске. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отмечает, что для участников важно не только получить базовые знания, но и отработать управленческие и лидерские компетенции в практических условиях. Первые 83 участника программы, проявившие мужество и героизм в ходе СВО, отправились на атомном ледоколе по назначенному маршруту. Во время круиза для них предусмотрены образовательные и культурные мероприятия. Участники отмечают высокий уровень организации программы, уникальность состава группы и компетентность приглашенных спикеров. Они выражают уверенность, что приобретенные знания и опыт помогут им в дальнейшей работе на государственной и муниципальной службе, заключили в пресс-службе. Владимир Путин 29 февраля объявил о создании новой школы для участников специальной военной операции. Участников СВО будут бесплатно обучать так же, как ранее обучали руководителей высшего звена. Путин отметил, что именно они являются сейчас настоящей элитой, которая доказала свою преданность России. Новая программа получила название «Время Героев» и стала доступна для всех участников СВО с 1 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветераны СВО продолжают обучение по программе «Время героев», разработанной по поручению президента России Владимира Путина. Цель программы — подготовка руководителей из числа действующих и бывших военных для работы в органах власти. Первая группа участников отправилась по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. «Участники программы „Время героев“ продолжили обучение на атомном ледоколе „50 лет Победы“. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Ледокол с военнослужащими пройдет по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск», — сообщили в пресс-службе программы. Там добавили, что программа реализуется Высшей школой государственного управления (ВШГУ) Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж» в Мурманске. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отмечает, что для участников важно не только получить базовые знания, но и отработать управленческие и лидерские компетенции в практических условиях. Первые 83 участника программы, проявившие мужество и героизм в ходе СВО, отправились на атомном ледоколе по назначенному маршруту. Во время круиза для них предусмотрены образовательные и культурные мероприятия. Участники отмечают высокий уровень организации программы, уникальность состава группы и компетентность приглашенных спикеров. Они выражают уверенность, что приобретенные знания и опыт помогут им в дальнейшей работе на государственной и муниципальной службе, заключили в пресс-службе. Владимир Путин 29 февраля объявил о создании новой школы для участников специальной военной операции. Участников СВО будут бесплатно обучать так же, как ранее обучали руководителей высшего звена. Путин отметил, что именно они являются сейчас настоящей элитой, которая доказала свою преданность России. Новая программа получила название «Время Героев» и стала доступна для всех участников СВО с 1 марта.