«Новые люди» не будут участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

На выборах губернатора Санкт-Петербурга не будет кандидата от партии «Новые люди». Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель партийной фракции в городском Заксобрании Дмитрий Павлов.
«Принято решение, что на выборах губернатора Санкт-Петербурга партия „Новые люди“ не будет никого выдвигать, и это абсолютно правильно. Сначала надо сделать базис: чем больше наших депутатов будет представлено в муниципальных советах, тем проще нам будет в следующий раз выдвинуть своего кандидата на пост губернатора», — передает ТАСС заявление Павлова.
Ранее партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на предстоящих выборах в сентябре 2024 года. Секретарь Генсовета ЕР призвал поддержать кандидата.
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