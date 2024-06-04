04 июня 2024

«Новые люди» не будут участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

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Партия "Новые люди" не стала выдвигать кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга
Партия "Новые люди" не стала выдвигать кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Фото:

На выборах губернатора Санкт-Петербурга не будет кандидата от партии «Новые люди». Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель партийной фракции в городском Заксобрании Дмитрий Павлов.

«Принято решение, что на выборах губернатора Санкт-Петербурга партия „Новые люди“ не будет никого выдвигать, и это абсолютно правильно. Сначала надо сделать базис: чем больше наших депутатов будет представлено в муниципальных советах, тем проще нам будет в следующий раз выдвинуть своего кандидата на пост губернатора», — передает ТАСС заявление Павлова.

Ранее партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на предстоящих выборах в сентябре 2024 года. Секретарь Генсовета ЕР призвал поддержать кандидата.

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На выборах губернатора Санкт-Петербурга не будет кандидата от партии «Новые люди». Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель партийной фракции в городском Заксобрании Дмитрий Павлов. «Принято решение, что на выборах губернатора Санкт-Петербурга партия „Новые люди“ не будет никого выдвигать, и это абсолютно правильно. Сначала надо сделать базис: чем больше наших депутатов будет представлено в муниципальных советах, тем проще нам будет в следующий раз выдвинуть своего кандидата на пост губернатора», — передает ТАСС заявление Павлова. Ранее партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на предстоящих выборах в сентябре 2024 года. Секретарь Генсовета ЕР призвал поддержать кандидата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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