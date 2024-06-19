Baza: один из заразившихся ботулизмом впал в кому

Один из заразившихся от ботулизма находится в коматозном состоянии. Пациент проходит лечение в больнице Одинцово.
«Один из заболевших ботулизмом в Подмосковье находится в состоянии медикаментозной комы», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что 33-летний пациент по имени Антон находится в одинцовской больнице, где его поддерживают в медикаментозной коме с использованием аппарата искусственной вентиляции легких.
Врачи характеризуют его состояние как тяжелое, но стабильное. Лечение пациента, а также других инфицированных ботулизмом, включает в себя применение противоботулинической сыворотки, которая способна обезвреживать ботулотоксины. Всего в данном медицинском учреждении находится четверо пострадавших от ботулизма. Они страдают от нарушения четкости зрения и общей слабости, передали в telegram-канале.
В России 15 июня произошла вспышка ботулизма. Роспотребнадзор приостановил продажу двух салатов с фасолью в Москве из-за отравления граждан. В Нижнем Новгороде с 16 по 17 число также были случаи заражения ботулизмом. Следственный комитет возбудил уголовное дело и ведет расследование. Опасным источником ботулизма являются консервированные овощи, произведенные в низкокислотной среде, как сообщил доктор Александр Мясников.
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