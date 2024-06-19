Baza: один из заразившихся ботулизмом впал в кому

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Пострадавший подключен к аппарату ИВЛ, пишет Baza
Пострадавший подключен к аппарату ИВЛ, пишет Baza Фото:

Один из заразившихся от ботулизма находится в коматозном состоянии. Пациент проходит лечение в больнице Одинцово.

«Один из заболевших ботулизмом в Подмосковье находится в состоянии медикаментозной комы», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что 33-летний пациент по имени Антон находится в одинцовской больнице, где его поддерживают в медикаментозной коме с использованием аппарата искусственной вентиляции легких.

Врачи характеризуют его состояние как тяжелое, но стабильное. Лечение пациента, а также других инфицированных ботулизмом, включает в себя применение противоботулинической сыворотки, которая способна обезвреживать ботулотоксины. Всего в данном медицинском учреждении находится четверо пострадавших от ботулизма. Они страдают от нарушения четкости зрения и общей слабости, передали в telegram-канале.

В России 15 июня произошла вспышка ботулизма. Роспотребнадзор приостановил продажу двух салатов с фасолью в Москве из-за отравления граждан. В Нижнем Новгороде с 16 по 17 число также были случаи заражения ботулизмом. Следственный комитет возбудил уголовное дело и ведет расследование. Опасным источником ботулизма являются консервированные овощи, произведенные в низкокислотной среде, как сообщил доктор Александр Мясников.

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Один из заразившихся от ботулизма находится в коматозном состоянии. Пациент проходит лечение в больнице Одинцово. «Один из заболевших ботулизмом в Подмосковье находится в состоянии медикаментозной комы», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что 33-летний пациент по имени Антон находится в одинцовской больнице, где его поддерживают в медикаментозной коме с использованием аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи характеризуют его состояние как тяжелое, но стабильное. Лечение пациента, а также других инфицированных ботулизмом, включает в себя применение противоботулинической сыворотки, которая способна обезвреживать ботулотоксины. Всего в данном медицинском учреждении находится четверо пострадавших от ботулизма. Они страдают от нарушения четкости зрения и общей слабости, передали в telegram-канале. В России 15 июня произошла вспышка ботулизма. Роспотребнадзор приостановил продажу двух салатов с фасолью в Москве из-за отравления граждан. В Нижнем Новгороде с 16 по 17 число также были случаи заражения ботулизмом. Следственный комитет возбудил уголовное дело и ведет расследование. Опасным источником ботулизма являются консервированные овощи, произведенные в низкокислотной среде, как сообщил доктор Александр Мясников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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