Путин похвалил российский регион за инвестиционные проекты

На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент РФ Владимир Путин похвалил область за развитие инвестиционной деятельности. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24»
«И еще одно очень важное направление деятельности, у вас это развивается очень хорошо, — это инвестиционная деятельность», — сказал Путин. Также он поинтересовался о наиболее интересных инвестпроектах.
По словам Рудени, самый интересный проект — производство канатных дорог (в частности, для «Красной поляны»). Вторым проектом губернатор назвал сборку компьютеров и развитие компьютерной индустрии.
Руденя добавил, что производство удается налаживать, несмотря на санкции. С комплектующими Тверской области помогает Китай, с которым они заключили соглашение. Однако СВО также дает новый взгляд на приоритеты в развитии экономики — это технологии, уточнил губернатор.
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