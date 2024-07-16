Путин похвалил российский регион за инвестиционные проекты

Путин похвалил развитие инвестиционной деятельности в Тверской области
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Гонка героев - Новая высота на горе Белая. Нижний Тагил, гора белая, природа урала, канатная дорога
Одним из самых интересных инвестпроектов губернатор Тверской области назвал канатные дороги Фото:

На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент РФ Владимир Путин похвалил область за развитие инвестиционной деятельности. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24»

«И еще одно очень важное направление деятельности, у вас это развивается очень хорошо, — это инвестиционная деятельность», — сказал Путин. Также он поинтересовался о наиболее интересных инвестпроектах.

По словам Рудени, самый интересный проект — производство канатных дорог (в частности, для «Красной поляны»). Вторым проектом губернатор назвал сборку компьютеров и развитие компьютерной индустрии.

Руденя добавил, что производство удается налаживать, несмотря на санкции. С комплектующими Тверской области помогает Китай, с которым они заключили соглашение. Однако СВО также дает новый взгляд на приоритеты в развитии экономики — это технологии, уточнил губернатор.

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На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент РФ Владимир Путин похвалил область за развитие инвестиционной деятельности. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24» «И еще одно очень важное направление деятельности, у вас это развивается очень хорошо, — это инвестиционная деятельность», — сказал Путин. Также он поинтересовался о наиболее интересных инвестпроектах. По словам Рудени, самый интересный проект — производство канатных дорог (в частности, для «Красной поляны»). Вторым проектом губернатор назвал сборку компьютеров и развитие компьютерной индустрии. Руденя добавил, что производство удается налаживать, несмотря на санкции. С комплектующими Тверской области помогает Китай, с которым они заключили соглашение. Однако СВО также дает новый взгляд на приоритеты в развитии экономики — это технологии, уточнил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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