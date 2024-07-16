Путин похвалил российский регион за инвестиционные проекты

Путин похвалил развитие инвестиционной деятельности в Тверской области

16 июля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Одним из самых интересных инвестпроектов губернатор Тверской области назвал канатные дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент РФ Владимир Путин похвалил область за развитие инвестиционной деятельности. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24» «И еще одно очень важное направление деятельности, у вас это развивается очень хорошо, — это инвестиционная деятельность», — сказал Путин. Также он поинтересовался о наиболее интересных инвестпроектах. По словам Рудени, самый интересный проект — производство канатных дорог (в частности, для «Красной поляны»). Вторым проектом губернатор назвал сборку компьютеров и развитие компьютерной индустрии. Руденя добавил, что производство удается налаживать, несмотря на санкции. С комплектующими Тверской области помогает Китай, с которым они заключили соглашение. Однако СВО также дает новый взгляд на приоритеты в развитии экономики — это технологии, уточнил губернатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент РФ Владимир Путин похвалил область за развитие инвестиционной деятельности. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24» «И еще одно очень важное направление деятельности, у вас это развивается очень хорошо, — это инвестиционная деятельность», — сказал Путин. Также он поинтересовался о наиболее интересных инвестпроектах. По словам Рудени, самый интересный проект — производство канатных дорог (в частности, для «Красной поляны»). Вторым проектом губернатор назвал сборку компьютеров и развитие компьютерной индустрии. Руденя добавил, что производство удается налаживать, несмотря на санкции. С комплектующими Тверской области помогает Китай, с которым они заключили соглашение. Однако СВО также дает новый взгляд на приоритеты в развитии экономики — это технологии, уточнил губернатор.