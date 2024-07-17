Челябинский губернатор Текслер встретился с главой Ясиноватой Шевченко. Фото

17 июля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поддержал инициативы по восстановлению Ясиноватского округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в очередной раз встретился с главой Ясиноватой (ДНР) Дмитрием Шевченко. На встрече обсудили планы и стратегии по восстановлению и развитию уничтоженных Украиной территорий, сообщил 17 июля в социальных сетях Шевченко. «Обсудили результаты работы в текущем 2024 году и планы работы на 2025 год. Была получена максимальная, всесторонняя поддержка наших инициатив по восстановлению и развитию Ясиноватой, Авдеевки, Красного Партизана, Пантелеймоновки и других населенных пунктов», — написал в своем telegram-канале Шевченко. По его словам, основной задачей является ускорение процесса восстановления населенных пунктов. Для этого уже продуманы все необходимые корректировки. Глава округа выразил благодарность Текслеру за ту помощь, которую он оказывает жителям новых регионов. Также он отметил заботу губернатора о детях. Алексей Текслер (справа) и Дмитрий Шевченко (слева) обсудили планы по восстановлению территорий на текущий и следующий годы Фото: telegram-канал Дмитрия Шевченко Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в очередной раз встретился с главой Ясиноватой (ДНР) Дмитрием Шевченко. На встрече обсудили планы и стратегии по восстановлению и развитию уничтоженных Украиной территорий, сообщил 17 июля в социальных сетях Шевченко. «Обсудили результаты работы в текущем 2024 году и планы работы на 2025 год. Была получена максимальная, всесторонняя поддержка наших инициатив по восстановлению и развитию Ясиноватой, Авдеевки, Красного Партизана, Пантелеймоновки и других населенных пунктов», — написал в своем telegram-канале Шевченко. По его словам, основной задачей является ускорение процесса восстановления населенных пунктов. Для этого уже продуманы все необходимые корректировки. Глава округа выразил благодарность Текслеру за ту помощь, которую он оказывает жителям новых регионов. Также он отметил заботу губернатора о детях.