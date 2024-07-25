Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Вице-президент США и кандидат на предстоящих выборах от демократической партии Камала Харрис заявила, что готова к дебатам со своим оппонентом, кандидатом в президенты США Дональдом Трампом 10 сентября. В своих соцсетях она также написала, что политик ранее был согласен на прения, однако позже «пошел на попятную».
«Трамп согласился на дебаты 10 сентября. Теперь, похоже, он идет на попятную. Избиратели заслуживают того, чтобы увидеть разделенный экран, который существует на сцене для дебатов. Я готова», — заявила Камала Харрис в соцсети «Х».
Харрис объявила о планах баллотироваться на пост главы государства 25 июля, передает RT. Второй раунд дебатов республиканцев и демократов ожидался 10 сентября, однако в планах было участие нынешнего президента США Джо Байдена, снявшего свою кандидатуру с выборов. Позже команда Трампа заявила, что не может точно подтвердить участие политика на дебатах.
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