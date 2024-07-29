В Минобороны РФ раскрыли, как за три часа удалось взять важный населенный пункт

Морпехи ТОФ сообщили о «взятии наглостью» Новодонецкого за три часа
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Морпехи ТОФ за три часа освободили Новодонецкий Фото:
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Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) «наглостью» взяли важный населенный пункт. Морпехи за три часа смогли освободить Новодонецкий.

«За три часа населенный пункт Новодонецкий 40-я бригада отдельной морской пехоты полностью взяла под свой контроль. Мы просто наглостью забрали этот населенный пункт», — рассказал командир взвода с позывным Гиви. Его слова передают «Известия». Гиви также добавил, что среди солдат ВСУ много сдающихся без боя.

Как отмечает командир отделения штурмового взвода с позывным Кот, украинские военнослужащие не любят стрелковый бой. По его словам, в таких ситуациях они бегут.

«Обдуманные действия: посидеть, где-то что-то решить. Потом небольшая передышка, минуту-две, и двигаемся дальше. Нужно постоянно оценивать обстановку при подходе к опорному пункту», — заключил командир отделения отряда штурмовой бригады с позывным Меч. Он добавил, что при подходе к опорному пункту ВСУ иногда стоит поспешить, а в других случаях, наоборот, повременить, поэтому важно всегда оценивать обстановку.

Ранее российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Они взяли под свой контроль Прогресс и Евгеновку.

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Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) «наглостью» взяли важный населенный пункт. Морпехи за три часа смогли освободить Новодонецкий. «За три часа населенный пункт Новодонецкий 40-я бригада отдельной морской пехоты полностью взяла под свой контроль. Мы просто наглостью забрали этот населенный пункт», — рассказал командир взвода с позывным Гиви. Его слова передают «Известия». Гиви также добавил, что среди солдат ВСУ много сдающихся без боя. Как отмечает командир отделения штурмового взвода с позывным Кот, украинские военнослужащие не любят стрелковый бой. По его словам, в таких ситуациях они бегут. «Обдуманные действия: посидеть, где-то что-то решить. Потом небольшая передышка, минуту-две, и двигаемся дальше. Нужно постоянно оценивать обстановку при подходе к опорному пункту», — заключил командир отделения отряда штурмовой бригады с позывным Меч. Он добавил, что при подходе к опорному пункту ВСУ иногда стоит поспешить, а в других случаях, наоборот, повременить, поэтому важно всегда оценивать обстановку. Ранее российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Они взяли под свой контроль Прогресс и Евгеновку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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