Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) «наглостью» взяли важный населенный пункт. Морпехи за три часа смогли освободить Новодонецкий.
«За три часа населенный пункт Новодонецкий 40-я бригада отдельной морской пехоты полностью взяла под свой контроль. Мы просто наглостью забрали этот населенный пункт», — рассказал командир взвода с позывным Гиви. Его слова передают «Известия». Гиви также добавил, что среди солдат ВСУ много сдающихся без боя.
Как отмечает командир отделения штурмового взвода с позывным Кот, украинские военнослужащие не любят стрелковый бой. По его словам, в таких ситуациях они бегут.
«Обдуманные действия: посидеть, где-то что-то решить. Потом небольшая передышка, минуту-две, и двигаемся дальше. Нужно постоянно оценивать обстановку при подходе к опорному пункту», — заключил командир отделения отряда штурмовой бригады с позывным Меч. Он добавил, что при подходе к опорному пункту ВСУ иногда стоит поспешить, а в других случаях, наоборот, повременить, поэтому важно всегда оценивать обстановку.
Ранее российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Они взяли под свой контроль Прогресс и Евгеновку.
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