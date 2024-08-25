На Украине заявили, что ВС РФ берут Новгородовку без особых затрат

Бунятов: половина Новгородовки взята РФ без особых затрат
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ВС РФ тратят мало ресурсов на взятие Новгородовки, а ВСУ теряют там устойчивые позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные берут населенный пункт Новгородовка на покровском направлении без особых затрат. Подобное может означать, что у ВСУ не будет устойчивых позиций на этом участке. Об этом сообщает военный национального батальона «Айдар»* (запрещенная в РФ террористическая организация) Станислав Бунятов в своем telegram-канале.

«Покровское направление в тяжелом состоянии, правды видеть никто в медиа не хочет, но беря Новогродовку, то город относительно целый, при том, что половина уже находится под контролем России», — написал Бунятов. Он добавил, что такой расклад событий может означать отсутствие устойчивых позиций для ВСУ на этом участке фронта, а также минимальные затраты для ВС РФ в плане продвижения по линии боевого соприкосновения.

Ранее в силовых структурах сообщили, что украинская армия попала в окружение бойцов России на покровском направлении. Киев перебросил туда три бригады ВСУ. В итоге им не удалось сопротивляться натиску ВС РФ, они пытались исправить положение помощью БПЛА, но РЭБ России их сбивали, передает RT.

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Российские военные берут населенный пункт Новгородовка на покровском направлении без особых затрат. Подобное может означать, что у ВСУ не будет устойчивых позиций на этом участке. Об этом сообщает военный национального батальона «Айдар»* (запрещенная в РФ террористическая организация) Станислав Бунятов в своем telegram-канале. «Покровское направление в тяжелом состоянии, правды видеть никто в медиа не хочет, но беря Новогродовку, то город относительно целый, при том, что половина уже находится под контролем России», — написал Бунятов. Он добавил, что такой расклад событий может означать отсутствие устойчивых позиций для ВСУ на этом участке фронта, а также минимальные затраты для ВС РФ в плане продвижения по линии боевого соприкосновения. Ранее в силовых структурах сообщили, что украинская армия попала в окружение бойцов России на покровском направлении. Киев перебросил туда три бригады ВСУ. В итоге им не удалось сопротивляться натиску ВС РФ, они пытались исправить положение помощью БПЛА, но РЭБ России их сбивали, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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