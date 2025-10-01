Многоэтажный дом частично рухнул в Нью-Йорке

Инцидент произошел по адресу Александер-авеню, 207
Инцидент произошел по адресу Александер-авеню, 207

В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный жилой дом. О случившемся сообщили представители пожарного управления города.

«Пожарное управление Нью-Йорка реагирует на частичное обрушение здания», — написали пожарные через официальный аккаунт в соцсети Х. Инцидент произошел по адресу Александер-авеню, 207 в районе Бронкс.

Судя по опубликованным фотографиям, в доме обвалилась часть наружной стены. Данных о жертвах или пострадавших не поступало. Как передает местный телеканал ABC, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

