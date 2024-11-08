08 ноября 2024

Умер актер из «Пункта назначения» Тони Тодд

© Служба новостей «URA.RU»
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В своем доме в Лос-Анджелесе скончался Тони Тодд
В своем доме в Лос-Анджелесе скончался Тони Тодд Фото:

В возрасте 69 лет умер актер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах «Пункт назначения» и «Кэндимэн». Он скончался 6 ноября у себя дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал Deadline.

«Тони Тодд умер в возрасте 69 лет», — говорится в материале. Там добавили, что Тодд ушел из жизни 6 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе. 

Тодд начал свою карьеру в 1980-х и приобрел популярность благодаря своим запоминающимся ролям. В «Пункте назначения» Тодд сыграл таинственного работника морга Уильяма Бладуорта, который появляется в трех фильмах серии.

Существует мнение, что его персонаж является олицетворением смерти, однако это не подтвердили ни сам Тодд, ни продюсеры. В шестой части «Пункта назначения» ожидалось возвращение актера в кинокартину, и у зрителей могла появиться возможность узнать больше о прошлом его персонажа Бладуорта. 

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В возрасте 69 лет умер актер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах «Пункт назначения» и «Кэндимэн». Он скончался 6 ноября у себя дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал Deadline. «Тони Тодд умер в возрасте 69 лет», — говорится в материале. Там добавили, что Тодд ушел из жизни 6 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе.  Тодд начал свою карьеру в 1980-х и приобрел популярность благодаря своим запоминающимся ролям. В «Пункте назначения» Тодд сыграл таинственного работника морга Уильяма Бладуорта, который появляется в трех фильмах серии. Существует мнение, что его персонаж является олицетворением смерти, однако это не подтвердили ни сам Тодд, ни продюсеры. В шестой части «Пункта назначения» ожидалось возвращение актера в кинокартину, и у зрителей могла появиться возможность узнать больше о прошлом его персонажа Бладуорта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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