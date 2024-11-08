Умер актер из «Пункта назначения» Тони Тодд

В возрасте 69 лет умер актер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах «Пункт назначения» и «Кэндимэн». Он скончался 6 ноября у себя дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал Deadline.
«Тони Тодд умер в возрасте 69 лет», — говорится в материале. Там добавили, что Тодд ушел из жизни 6 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе.
Тодд начал свою карьеру в 1980-х и приобрел популярность благодаря своим запоминающимся ролям. В «Пункте назначения» Тодд сыграл таинственного работника морга Уильяма Бладуорта, который появляется в трех фильмах серии.
Существует мнение, что его персонаж является олицетворением смерти, однако это не подтвердили ни сам Тодд, ни продюсеры. В шестой части «Пункта назначения» ожидалось возвращение актера в кинокартину, и у зрителей могла появиться возможность узнать больше о прошлом его персонажа Бладуорта.
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