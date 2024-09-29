Апелляционная инстанция в пять раз повысила ежемесячную выплату конкурсному управляющему пермского ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» («ЗиД») Льву Шляпину. Эти данные содержатся в судебных материалах. Сейчас имущество завода принадлежит «Курганприбору».
«По ходатайству ФНС, в январе сумма выплат Льву Шляпину была снижена с 450 000 рублей до 30 000. Решение было обусловлено пониженной нагрузкой конкурсного управляющего, так как ответственность по выполнению госконтрактов была возложена на „Курганприбор“. В суд от управляющего поступила жалоба. Апелляция постановила повысить Шляпину зарплату до 150 000 рублей», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
По мнению суда, у конкурсного управляющего еще достаточно ответственной работы после продажи имущественного комплекса предприятия. Ранее Шляпин выставил на торги долги топ-менеджеров «ЗиДа». Речь идет о сумме, превышающей 9 млн рублей.
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