Пушилин назвал главную провокацию ВСУ перед прямой линией Путина

Глава ДНР Пушилин: обстрел Горловки в день прямой линии Путина — провокация ВСУ
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ВСУ кассетами обстреляли Горловку в день прямой линии Путина
ВСУ кассетами обстреляли Горловку в день прямой линии Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным произошел обстрел Горловки, который глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал провокацией со стороны Вооруженных сил Украины. Он добавил, что в результате удара девять человек получили ранения.

«ВСУ кассетами обстреляли Горловку, ранены девять мирных жителей. Сегодняшняя агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента РФ носит провокационный характер», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он также не исключил возможной атаки ВСУ по мирному населению

Дополнительно, глава ДНР поручил министерству здравоохранения республики связаться с горловской больницей для организации возможной госпитализации раненых в Донецк. Пушилин также выразил уверенность в том, что атака не останется без ответных мер. 

Сегодня, 19 декабря, состоится программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в прямом эфире. Президент России ответит на вопросы граждан и СМИ во время пресс-конференции. 

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Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным произошел обстрел Горловки, который глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал провокацией со стороны Вооруженных сил Украины. Он добавил, что в результате удара девять человек получили ранения. «ВСУ кассетами обстреляли Горловку, ранены девять мирных жителей. Сегодняшняя агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента РФ носит провокационный характер», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он также не исключил возможной атаки ВСУ по мирному населению Дополнительно, глава ДНР поручил министерству здравоохранения республики связаться с горловской больницей для организации возможной госпитализации раненых в Донецк. Пушилин также выразил уверенность в том, что атака не останется без ответных мер.  Сегодня, 19 декабря, состоится программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в прямом эфире. Президент России ответит на вопросы граждан и СМИ во время пресс-конференции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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