Пушилин назвал главную провокацию ВСУ перед прямой линией Путина

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным произошел обстрел Горловки, который глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал провокацией со стороны Вооруженных сил Украины. Он добавил, что в результате удара девять человек получили ранения.
«ВСУ кассетами обстреляли Горловку, ранены девять мирных жителей. Сегодняшняя агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента РФ носит провокационный характер», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он также не исключил возможной атаки ВСУ по мирному населению
Дополнительно, глава ДНР поручил министерству здравоохранения республики связаться с горловской больницей для организации возможной госпитализации раненых в Донецк. Пушилин также выразил уверенность в том, что атака не останется без ответных мер.
Сегодня, 19 декабря, состоится программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в прямом эфире. Президент России ответит на вопросы граждан и СМИ во время пресс-конференции.
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