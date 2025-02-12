Песков не смог ответить на вопрос о возвращении осужденных в РФ американцев

На вопрос о возможном возвращении в Штаты осужденных в России американцев пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог дать конкретного ответа. Вопрос был задан после заявления президента США о работе над возвращением бывшего сотрудника посольства Америки Марка Фогеля.
«Мне тоже нечего сказать», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Такой ответ он дал на вопрос, будут ли помимо Марка Фогеля другие возвращенные. Отвечая на вопрос о передаче арестованного в США россиянина Александра Винника, Песков заявил: «Когда гражданин будет на территории РФ, то будет известно его имя».
Ранее Дональд Трамп заявил, что активно работает над возвращением в США граждан, осужденных в России. В то же время, мать Александра Винника, обвиняемого в США за управление криптовалютной биржей, намерена обратиться к Трампу за помощью в освобождении своего сына. Винник находится в тюрьме уже почти восемь лет без официального приговора.
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