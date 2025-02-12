В Кремле ответили на слова Зеленского об обмене территориями

Россия категорически отклоняет идею обмена своих территорий с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будет уничтожен, будет изгнан», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к переговорам с Россией о прямом обмене территориями, если таковые будут инициированы усилиями президента США Дональда Трампа. В ходе своего выступления Зеленский упомянул, что среди обсуждаемых вопросов может быть возможность передачи территорий в Курской области, в которую ВСУ вторглись полгода назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.