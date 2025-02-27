Песков призвал не торопиться по закрытым переговорам России и США в Стамбуле

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Песков подчеркнул, что договоренности, достигнутые между США и РФ в Эр-Рияде, важны
Песков подчеркнул, что договоренности, достигнутые между США и РФ в Эр-Рияде, важны Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами по итогам закрытых переговоров между Россией и США, которые проходят в Стамбуле. Он подчеркнул важность предыдущих договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде.

«Сегодня наши дипломаты работают в развитии взаимопонимания, которое было достигнуто в ходе разговора двух президентов [России — Владимира Путина и США — Дональда Трампа], и договоренностей, которые были достигнуты в Саудовской Аравии. Пока не нужно забегать вперед», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами по итогам закрытых переговоров между Россией и США, которые проходят в Стамбуле. Он подчеркнул важность предыдущих договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде. «Сегодня наши дипломаты работают в развитии взаимопонимания, которое было достигнуто в ходе разговора двух президентов [России — Владимира Путина и США — Дональда Трампа], и договоренностей, которые были достигнуты в Саудовской Аравии. Пока не нужно забегать вперед», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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