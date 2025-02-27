Песков — URA.RU: Россия обойдется без тарифных войн

Песков: Россия обойдется без тарифных войн
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле ответили на вопрос о торговой войне США и Европы
В Кремле ответили на вопрос о торговой войне США и Европы Фото:

Россия в сотрудничестве с другими странами обходится без тарифных войн. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об опасениях европейских лидеров из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на европейские товары, у РФ с Америкой товарооборот небольшой, и вряд ли какие-либо пошлины окажут на него серьезное влияние.

«У нас с США маленький товарооборот. Непосредственно какие-то тарифы или пошлины оказывать влияние на нас негативно не могут. Но мы не хотели бы видеть в мире торговых войн. Так или иначе это скажется негативно на всех странах. Но в нынешних условиях мы ориентируемся на наши дружественные страны, страны БРИКС. И там мы выстраиваем наши модальности, которые соответствуют наши интересам и интересам наших партнеров. И там мы стараемся обходиться без тарифных войн», — заявил Песков.

Европейские политики обеспокоены угрозами Трампа ввести таможенные пошлины в размере 25% на товары из ЕС. Премьер-министр Норвегии даже предрекает разрушительную торговую войну в связи с этим.

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Россия в сотрудничестве с другими странами обходится без тарифных войн. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об опасениях европейских лидеров из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на европейские товары, у РФ с Америкой товарооборот небольшой, и вряд ли какие-либо пошлины окажут на него серьезное влияние. «У нас с США маленький товарооборот. Непосредственно какие-то тарифы или пошлины оказывать влияние на нас негативно не могут. Но мы не хотели бы видеть в мире торговых войн. Так или иначе это скажется негативно на всех странах. Но в нынешних условиях мы ориентируемся на наши дружественные страны, страны БРИКС. И там мы выстраиваем наши модальности, которые соответствуют наши интересам и интересам наших партнеров. И там мы стараемся обходиться без тарифных войн», — заявил Песков. Европейские политики обеспокоены угрозами Трампа ввести таможенные пошлины в размере 25% на товары из ЕС. Премьер-министр Норвегии даже предрекает разрушительную торговую войну в связи с этим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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