Петербургский суд вынес приговор по делу об отравлении 36 человек на выборах

Октябрьский суд Петербурга назначил один год ограничения свободы, признанным виновными в отравлении 36 человек на избирательных участках. Обе женщины занимали руководящие должности в компании АО «Артис — Детское питание», где и произошли нарушения. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга.
«Ольховикова и Андрианова вину признали. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год каждой», — пишет Объединенная пресс-служба Петербурга в официальном telegram-канале.
Ольховикова и Андрианова, не осуществляли должный осмотр сотрудников на наличие инфекционных заболеваний, а также пренебрегали правилами уборки и дезинфекции производственных помещений и оборудования. Это привело к тому, что к работе были допущены сотрудники, инфицированные золотистым стафилококком, что и стало причиной загрязнения пищевых продуктов. Во время проведения Единого дня голосования в сентябре 2024 года, сотрудники, которые подготавливали пищу для членов избирательных комиссий и сил охраны порядка, были заражены. В результате 36 человек получили пищевое отравление после употребления блюд «Отварной рис с белой рыбой в соусе» и салата «Оливье».
Суд признал Ольховикову и Андрианову виновными и назначил им наказание в виде ограничения свободы на один год каждой. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших, пострадавших от отравления.
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