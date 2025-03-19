Зеленский озвучил, на какое условие Путина он точно не пойдет

Украина не собирается признавать территории, взятые под контроль РФ, российскими. Об украинский лидер Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом.
«Для Украины признание украинских территорий российскими — красная линия, мы на это не пойдем», — подчеркнул Зеленский. Трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины. Зеленский добавил, что любые предложения, которые включают в себя уступку суверенитета или территорий, будут отвергнуты украинской стороной.
Позиция Зеленского о неприемлемости потери территорий остается неизменной на протяжении всего конфликта. Ранее он уже заявлял, что не подпишет никаких соглашений о прекращении боевых действий, если это будет связано с потерей украинских территорий, подчеркивая, что любое урегулирование должно соответствовать интересам Киева. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что Украине все же придется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.
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