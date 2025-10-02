Путин оценил новое название Пентагона фразой «как корабль назовешь»

Новое название Пентагона — Министерство войны — звучит «несколько агрессивно». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По мнению российского главы, в названиях ведомств должен быть заложен определенный смысл.
По словам Путина, переименование американского Минобороны в Министерство войны отражает настрой ведомства. «Ну, можно сказать нет, а можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет», — передает корреспондент URA.RU заявление президента России. Глава государства также подчеркнул, что у РФ нет агрессивных намерений в отношении других стран.
В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Центральными вопросами форума в этом году стали процессы формирования многополярной модели мирового порядка и рассмотрение возможных сценариев ее последующей эволюции. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.