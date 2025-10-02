Путин оценил новое название Пентагона фразой «как корабль назовешь»

Путин: новое название Пентагона звучит несколько агрессивно
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Новое название Пентагона — Министерство войны — звучит «несколько агрессивно». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По мнению российского главы, в названиях ведомств должен быть заложен определенный смысл.

По словам Путина, переименование американского Минобороны в Министерство войны отражает настрой ведомства. «Ну, можно сказать нет, а можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет», — передает корреспондент URA.RU заявление президента России. Глава государства также подчеркнул, что у РФ нет агрессивных намерений в отношении других стран.

В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Центральными вопросами форума в этом году стали процессы формирования многополярной модели мирового порядка и рассмотрение возможных сценариев ее последующей эволюции. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

