Путин назвал главное правило России

Исторический опыт России показал, что проявление слабости недопустимо для государства, и страна не допустит этого впредь. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, слабость создает у других стран иллюзию, будто с Россией можно справиться силой.
«Наша история доказала: слабость недопустима, потому что она создает соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Россия никогда не проявит слабости и нерешительности», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Россия готова к открытому диалогу, но не позволит никому угрожать своему суверенитету.
В данный момент президент России принимает участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Форум организован в Сочи и проходит с 29 сентября по 2 октября. В 2025 году основным вопросом мероприятия стало рассмотрение основ многополярного мирового устройства и обсуждение возможностей его развития. В конференции принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
