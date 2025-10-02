Путин назвал главное правило России

Путин: Россия никогда не проявит слабости
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что проявить слабость для России - это недопустимо
Путин заявил, что проявить слабость для России - это недопустимо Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Исторический опыт России показал, что проявление слабости недопустимо для государства, и страна не допустит этого впредь. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, слабость создает у других стран иллюзию, будто с Россией можно справиться силой.

«Наша история доказала: слабость недопустима, потому что она создает соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Россия никогда не проявит слабости и нерешительности», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Россия готова к открытому диалогу, но не позволит никому угрожать своему суверенитету.

В данный момент президент России принимает участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Форум организован в Сочи и проходит с 29 сентября по 2 октября. В 2025 году основным вопросом мероприятия стало рассмотрение основ многополярного мирового устройства и обсуждение возможностей его развития. В конференции принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исторический опыт России показал, что проявление слабости недопустимо для государства, и страна не допустит этого впредь. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, слабость создает у других стран иллюзию, будто с Россией можно справиться силой. «Наша история доказала: слабость недопустима, потому что она создает соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Россия никогда не проявит слабости и нерешительности», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Россия готова к открытому диалогу, но не позволит никому угрожать своему суверенитету. В данный момент президент России принимает участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Форум организован в Сочи и проходит с 29 сентября по 2 октября. В 2025 году основным вопросом мероприятия стало рассмотрение основ многополярного мирового устройства и обсуждение возможностей его развития. В конференции принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...