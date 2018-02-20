«БОВИД»: 25-летний опыт на рынке дорожно-строительной техники

07:45 20 февраля 2018 0

Гендиректор компании «БОВИД» Михаил Видгоф Фото: пресс-служба АО «Торговый дом «БОВИД»

Уже более четверти века АО «Торговый дом «БОВИД» успешно работает на рынке поставок запасных частей для дорожно-строительной техники отечественного и зарубежного производства. За эти годы накоплен огромный опыт, который позволяет компании предложить покупателям экономически выгодную систему сотрудничества с гарантией высокого качества. О работе группы предприятий «БОВИД» рассказывает генеральный директор Михаил ВИДГОФ.

— Михаил, каковы сегодня объемы продаж компании, с кем вы работаете?

— За последние три года суммарный оборот денежных средств по продажам составил 6,3 миллиарда рублей.

На сегодняшний день компания располагает складом в 6,5 тысяч квадратных метров и имеет нескончаемый остаток запчастей на сумму более 250 миллионов рублей.

У нас 468 действующих договоров с потребителями, в их числе такие крупные, как «Транснефть» и Магнитогорский металлургический комбинат, ООО «Стройтрансгаз» и ОАО «РЖД», ООО «Стройгазконсалтинг» и Челябинский электрометаллургический комбинат, АО «Южуралзолото Группа Компаний», ООО «Агрофирма Ариант» и др. Качественно удовлетворять потребности покупателей позволяет выстроенная работа с надежными поставщиками, которых у нас сегодня более 200.

— Вопросам обеспечения поставок качественных запасных частей вы уделяете особо пристальное внимание. Причина тому — большой практический опыт работы в этом сегменте рынка?

Так выглядят фирменные станции техобслуживания компании «БОВИД» Фото: пресс-служба АО «Торговый дом «БОВИД»

— Да, конечно. За четверть века нам пришлось столкнуться с большим количеством предприятий, которые производят компоненты различного качества, и сегодняшний список наших поставщиков сложился далеко не сразу.

Мы исключили из числа партнеров всех недоброкачественных производителей, приобрели огромный опыт сотрудничества с надежными предприятиями, чей уровень качества подтвержден практикой.

В компании внедрена служба входного контроля качества запчастей и проверка сопроводительных документов. Это исключает поставку клиентам некачественной продукции.

Мы гарантируем, что оригинальные запасные части произведены по технологическим картам, а перед поставкой прошли обязательный контроль качества. Все они изготовлены с учетом максимальной совместимости друг с другом.

Наверное, не надо никого убеждать в том, что использование качественных запчастей обеспечивает массу положительных факторов: исключаются повторные ремонты и простои, увеличиваются срок службы машин и их остаточная стоимость. В совокупности всё это формирует так называемую низкую стоимость владения автомобилем.

— Тем не менее у потребителя остается соблазн «сэкономить», приобретая не гарантированно оригинальную запчасть у вас, а более дешевую у поставщиков, предложениями которых этот сегмент рынка переполнен…

— Такая «экономия» в итоге обязательно обернется потерями. Недобросовестные поставщики, пользуясь неосведомленностью или доверчивостью потребителя, поставляют под видом оригинальных контрафактные некачественные запчасти, узлы и агрегаты с поддельными сопроводительными документами и сертификатами качества. И главная беда даже не в том, что у них срок службы значительно короче. Они неизбежно окажут негативное влияние на сопряженные детали и узлы. Например, некачественная тормозная колодка приведет к повышенному износу барабана.

Кроме того, покупка товара у ненадежного поставщика, который, как правило, не имеет долгосрочной положительной истории, значительно увеличивает налоговые риски. При проверке расходы на приобретение у такой организации и вычеты предъявленного НДС могут быть признаны необоснованными. Так зачем же добавлять себе проблем, когда их у покупателей запчастей порой и так хватает с лихвой?

— Какие проблемы вы имеете в виду?

— Те, например, что неизбежно возникают в процессе хозяйственной деятельности, если у предприятия нет собственного отдела контроля качества поступающих запчастей. Зато есть затраты — и немалые — на содержание собственного склада, а на нем неизбежно происходит накопление неликвидной продукции.

— И какой вариант вы можете предложить взамен этой системы?

Так выглядит челябинская база компании «БОВИД» Фото: пресс-служба АО «Торговый дом «БОВИД»

— Систему, успешно работающую в АО «АК «Транснефть». Сейчас мы предлагаем потребителям производить закупку запасных частей через консигнационные склады с выстроенной системой входного контроля качества. При такой организации процесса товар отпускается партиями в строгом соответствии с реальными потребностями предприятия и сразу поступает на производство.

Эта система принесет покупателю значительные экономические выгоды. Во-первых, нет нужды содержать собственный склад и штат сотрудников при нем, ведь консигнатор поставит запчасти в срок, оговоренный в сертификации, и именно те, которые требуются сейчас.

Во-вторых, исчезает накопление неликвидов, полностью исключается весь период, в течение которого финансовые средства находятся на балансе предприятия в виде запасов.

Неоспоримое преимущество — поставка консигнатором всего спектра запчастей, необходимых для бесперебойной работы. Само собой, подразумевается их гарантированно высокое качество. Все возникающие в процессе работы вопросы удобно решать не с десятком разных поставщиков, а с одним консигнатором, обеспечивающим регион с зоной обслуживания до пяти тысяч километров от консигнационного склада (то есть работа ведется по принципу «одного окна»).

— Получается, что консигнационный склад — инструмент сокращения затрат, экономии на цене, оборотных средствах и транспортных расходах?

— Это инструмент разумной коммерческой деятельности. Делая такие предложения нашим партнерам, мы понимаем, что при принятии решения они будут исходить из соображений экономической целесообразности прежде всего.

Совместно с одним из наших партнеров, имеющих большой парк автомобилей «Урал», мы провели сравнительный анализ показателей по итогам работы на протяжении двух лет до перехода на систему консигнации и двух лет после перехода. Снижение затрат только на закупку запасных частей составило 23%, и это не считая экономической выгоды от сокращения складских затрат и ухода от накопления неликвидной продукции.

— Михаил, расскажите о новых векторах развития вашего предприятия.

— Являясь официальным дилером компаний ООО «IVECO AMT», АО «Автомобильный завод Урал», VOLVO TRUCKS, RENAULT TRUCKS, работая по прямым договорам с ПАО «КАМАЗ», ООО «УАЗ», Группой ГАЗ и многими другими, наша компания давно заработала репутацию надежного партнера в поставке грузовых автомобилей, запасных частей к ним и в организации ремонта техники. Но в современных условиях для удовлетворения потребностей клиентов, эксплуатирующих технику в отдаленных и труднодоступных регионах, этого становится уже недостаточно. Поэтому было принято решение развивать новое направление — мобильные сервисные станции.

— Что побудило заняться развитием этого вида сервисного обслуживания?

Станция техобслуживания «БОВИД» Фото: пресс-служба АО «Торговый дом «БОВИД»

— Объективные требования рынка. Сегодня всё больше и больше компаний, которые нуждаются в грузовых автомобилях, заинтересованы в поиске таких партнеров, которые не просто продадут им технику и запчасти к ней, но и возьмут на себя решение всех проблем, связанных с ее обслуживанием и ремонтом.

Это вполне естественный процесс, ведь автомобили все более сложны в ремонте. Соответственно, меняется назначение и функционал водителей — уходят те, кто был в состоянии сам устранить любую поломку, лишь бы под рукой были нужные запчасти. Сейчас водитель становится исключительно эксплуатационником, его дело — грамотно управлять техникой, а ее ремонтом должны заниматься другие профессионалы в специально оборудованном сервисном центре.

— Так в чем дело? «БОВИД» ведь построил суперсовременный сервисный центр для диагностики, ремонта и техобслуживания грузовиков и спецтехники, не имеющий аналогов в регионе…

— Это так, но наш сервисный центр находится в Челябинске, а компании, купившие у нас грузовики IVECO и «Урал», предназначенные для работы в сложных климатических условиях, там их и используют — зачастую за тысячи километров от Южного Урала. В таких отдаленных регионах сервисных центров раз-два и обчелся, а порой и вовсе нет в радиусе доступности. Значит, сама жизнь подталкивает нас к решению сделать так, чтобы они были.

— Мобильная сервисная станция — это что-то типа передвижной «летучки» на колесах, выезжающей к клиенту?

— Ну что вы! Речь ведь не о замене колеса или свечей зажигания у заглохшей на трассе легковушки. Серьезная техника требует и серьезного подхода к проблеме. Мы организуем сервисные станции в местах эксплуатации техники, поставляем туда весь комплекс оборудования и инструментов, командируем вахтовым методом специалистов по ремонту и обслуживанию.

Мобильными станции называют потому, что они рассчитаны на выполнение определенного объема задач в определенные сроки, а затем способны к перебазированию на новое место эксплуатации.

— Можно подкрепить рассказ о такой схеме работы конкретным примером?

— Сейчас мы подписали с компанией «Стройгазконсалтинг» договор на обслуживание и ремонт грузовиков IVECO и «Урал», работающих в рамках проекта «Сила Сибири» в Якутии. Парк автотехники этих брендов, используемый в реализации масштабного федерального проекта, превышает 600 единиц. И всем грузовикам необходимы постоянный уход и ремонт, повторюсь, в очень сложных природных условиях, без длительного отстранения техники от выполнения производственных задач.

Таким образом, наш вклад в «Силу Сибири» — создание в якутском Алдане мобильной сервисной станции с комплексом современного оборудования и гарантированной поставкой всех необходимых запчастей. Обслуживать объект вахтовым методом будут высококвалифицированные специалисты, постоянно находясь там до завершения работ. Затем мы передислоцируем нашу станцию туда, где в ней возникнет потребность.

Также вторым удаленным сервисом является подразделение, работающее в поселке Агириш Советского района ХМАО-Югры. Задачей этого подразделения является круглосуточное обеспечение техобслуживанием, ремонтом и запасными частями для лесовозной техники марок VOLVO, IVECO и КАМАЗ одного из ведущих участников рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России — Югорского лесопромышленного холдинга.

— Иными словами, сервис теперь шагает вслед за клиентом по мере освоения им новых пространств?

— Вернее сказать, не вслед, а одновременно. По крайней мере мы предлагаем нашим партнерам такую схему сотрудничества, чтобы технике были гарантированы уход и забота в любой точке страны.

АО «Торговый дом «БОВИД»

454079 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Линейная, 98

Телефон (351) 246-36-36

E-mail: info@bovid.ru

www.tdbovid.ru

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