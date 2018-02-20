Как голосовать на выборах не по месту регистрации? Инструкция «URA.RU»

17:19 20 февраля 2018 1

ЦИК объявил об отмене «избирательного крепостного права» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Возможность проголосовать по месту пребывания без лишней мороки — главная технологическая находка текущей президентской кампании. Глава ЦИК Элла Памфилова даже назвала это «отменой избирательного крепостного права». О том, как именно работает разрекламированный ЦИК «мобильный избиратель», зачем он понадобился Центризбиркому и сколько дополнительных голосов может принести, отвечает «URA.RU».

Как голосовали россияне до эпохи «мобильного избирателя»?

Раньше, чтобы проголосовать по месту пребывания, избирателю приходилось обращаться за открепительным удостоверением в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации. Там его «открепляли» от участка по месту прописки и выдавали специальный талон, по которому он мог проголосовать в любой точке России.

Чем была плоха система с открепительными талонами?

Именно с открепительными талонами связывали наиболее частые фальсификации на выборах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Далеко не всегда люди готовы ехать за десятки и сотни километров в родной город ради открепительного удостоверения. Так, на выборах в Госдуму в 2016 году открепительными талонами воспользовались лишь 700 тысяч человек. Тогда как, по данным ЦИК, около пяти миллионов избирателей в России живут не по месту постоянной регистрации. Еще порядка миллиона человек в день выборов находятся в командировках или отпусках. Центр политических технологий дает еще более существенные цифры: в день выборов не по месту регистрации пребывает около 10 миллионов россиян.

Еще один существенный минус этой системы — возможность использовать открепительные талоны для фальсификаций, замечает политолог Андрей Колядин. «Человек мог голосовать несколько раз по одному открепительному удостоверению. Если он находился в сговоре с избирательной комиссией, то после голосования талон у него не забирался, и он ехал с ним на следующий участок. Если так одновременно действовали тысячи человек, то это могло оказать существенный результат на итоги голосования», — рассказал политолог «URA.RU».

Как можно проголосовать по месту пребывания сейчас?

С 31 января по 12 марта избиратель может прийти с паспортом в МФЦ и подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, на котором он хотел бы проголосовать.

Помимо МФЦ, с 31 января по 12 марта эту услугу будут оказывать в территориальных избирательных комиссиях (ТИКах), а с 25 февраля по 12 марта еще и в участковых избирательных комиссиях (УИКах) по всей стране.

Кроме того, заявку на смену избирательного участка можно оформить онлайн через портал «Госуслуги».

Сколько времени может занять переоформление?

В ЦИК заявляют, что система перерегистрации офлайн занимает не больше пяти минут. Однако на деле все не так радужно. Так, активисты Национального общественного мониторинга (НОМ), которые наблюдают за выборами независимо от ЦИК, рассказали «URA.RU», что в МФЦ Марий Эл, Хакасии и Тульской области им пришлось ждать больше сорока минут. Однако были регионы, где ожидание заняло меньше минуты. Так, в московском МФЦ перерегистрация прошла чуть ли не моментально.

Как быть, если узнал о своем отъезде уже после 12 марта?

Возможность голосования по месту пребывания может принести дополнительные 5-6 миллионов голосов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К сожалению, с 13 по 17 марта поменять место голосования можно, лишь придя в избирательную комиссию по месту регистрации, сообщила «URA.RU» активист НОМ Елена Бабченкова. В этот момент УИКи окончательно утверждают списки избирателей.

Однако, как обещала Элла Памфилова, для тех, кто узнал, что окажется в другом месте буквально в последний момент, 18 марта будут предусмотрены специальные мобильные участки на базе ТИКов, где можно будет проголосовать. В них обеспечен постоянный доступ к электронному списку избирателей, из-за чего программа позволит мгновенно зафиксировать факт голосования, исключив возможность сделать повторно.

Позволяет ли «Мобильный избиратель» выбрать участок для голосования за пределами России?

Несмотря на то, что за рубежом проживает почти 2 миллиона избирателей, программа позволяет выбрать участок лишь на территории России. Те, кто живут за границей, традиционно смогут голосовать лишь в посольствах и консульствах РФ, предъявив паспорт.