Памятный альбом Maroon 5 и игра по Хичкоку

Новую неделю начнем вместе с долгожданным альбомом культовой группы «Maroon 5» Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

C 15 июня нас ожидает самая короткая рабочая неделя лета, а сделать ее еще более приятной и насыщенной помогут наши новые рекомендации онлайн-событий на любой вкус. Отличная музыка, книги, игры и фильмы — чем заняться в понедельник выбираем в Афише URA.RU.

Что сделать утром

Самую короткую летнюю неделю начнем под отличный аккомпанемент. Группа Maroon 5 выпустила седьмой студийный альбом «Jordi». Он назван в честь покойного менеджера группы. Альбом включает в себя 14 песен, в том числе — «Beautiful Mistakes» с участием американской рэперши Megan Thee Stallion.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/16171537' target="_blank">JORDI</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/26046' target="_blank">Maroon 5</a> на Яндекс.Музыке

Что сделать днем

Днем можно выбрать себе новую книжную новинку — портал Министерства культуры опубликовал топ-10 книжных новинок июня на любой вкус — от книг про отношения отцов и детей до руководства по садоводству и детских сказок.

За обедом также оценим большую игровую премьеру — в сети появился трейлер игры, основанной на триллере Альфреда Хичкока «Головокружение». Ее разработали компании Microids и Pendulo, ранее представившие популярные игры «Yesterday Origins», «Runaway» и «Blacksad: Under the Skin». В игре есть оригинальная сюжетная линия об одержимости, памяти и безумии. Авторы говорят, что в сюжете прослеживаются и другие фильмы Хичкока — «Ребекка» и «Психо». Премьера состоится в конце этого года.

Что сделать вечером

Посмотрим новый интригующий фильм. С 10 июня в онлайне доступен фильм «Культовые тусовщики» от создателей «На игле». Это авторизованная кинобиография Алана МакГи — великого продюсера, который помог прославиться Oasis, My Bloody Valentine и другим британским группам восьмидесятых и девяностых.

Бонус оффлайн: по всей России в крупнейших кинотеатрах с 14 по 20 июня пройдет ретроспектива Александра Сокурова. Она будет приурочена к 70-летнему юбилею режиссера, который он отметит в день первых спецпоказов. В течение недели в «Иллюзионе» покажут 17 картин кинематографиста — в основном из его раннего творчества.