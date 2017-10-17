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17 октября 2017
16 октября 2017
09:51  17 октября 2017 0

Тюменского ястреба, которого спасли садоводы, отправили на Средний Урал

Ястреб залетел в теплицу и не смог сам выбратьсяФото: Вслух.ру

Тюменцы спасли ястреба-перепелятника, который сломал крыло и был крайне истощен. Правда, птицу пришлось отправить в Свердловскую область — оказалось, что в Тюмени его просто негде содержать.

Птицу тюменцы нашли в садоводческом обществе: ястреб залетел в теплицу и не мог из нее выбраться. Перепелятника поймали и привезли в в институт биологии ТюмГУ, где специалисты осмотрели птицу, сделали рентген и выяснили, что у ястреба — закрытый перелом локтевой кости и истощение. Об этом пишет «Вслух.ру» со ссылкой на тюменского орнитолога Марию Лупинос. Именно у нее дома птица жила почти две недели, пока удалось подыскать для нее новое жилье. Ястреба, которого назвали Тишкой, кормили куриным мясом и мышами.

Пристроить птицу удалось только в уральский центр «Холзан» на Среднем Урале — оказалось, что в Тюмени содержать ястреба просто негде, даже некоторые ветврачи отказывали в консультации. В «Холзане» условия содержания максимально приближены к естественным. Там тюменский ястреб залечит крыло, после чего вернется в природные условия.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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