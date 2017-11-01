Глава фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов вызвал рэперов Децла и Птаху на дебаты, посвященные пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних. Активист также пригласил подискутировать блогера Алексея Навального, который, по его словам, «окучивает малолеток».
По словам Кабанова, сотрудников его фонда раздражает, что «многие дерьмокуры и говнокуры» пропагандируют наркотики среди «самых маленьких». Что касается Навального, то он, по данным общественника, обещает декриминализировать наркотики.
Кабанов убежден, что его оппоненты «занимаются дерьмом». Президент фонда «Город без наркотиков» предложил рэперам и блогеру встретиться в шоу Real Talk, которое ведут пранкеры Вован и Лексус. Птаха уже был на этой программе, дебатируя с депутатом Виталием Милоновым.
Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», Децл оскорбился из-за высказываний рэпера Басты и обратился в суд.