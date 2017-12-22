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23 декабря 2017
19:14  22 декабря 2017 5

В сибирском секс-шопе грабителя избили фаллоимитатором. ВИДЕО

Клипарт. Ноябрь. Часть I, охрана, камера наблюдения, безопасность, большой брат
Нападение попало на запись камер видеонаблюденияФото: Илья Московец © URA.RU

В Барнауле посетитель секс-шопа избил грабителя розовым фаллоимитатором. Неудачное нападение на магазин с интим-товарами зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как злоумышленник зашел в секс-шоп и направился к продавцу. При этом он не обратил внимания на посетителя, который стоял у стенда. Мужчина, в свою очередь, схватил фаллоимитатор и несколько раз ударил грабителя по голове. После этого тот сбежал из магазина, а посетитель отправился за ним в погоню. Дальнейшее действие происходило вне досягаемости камер видеонаблюдения, поэтому неизвестно, удалось ли задержать злоумышленника, добавляет телеканал 360.

Ранее рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) рассказал, что на него в Санкт-Петербурге набросились хулиганы, которые избили его фаллоимитаторами. Как пишет портал «Утро.ру», музыканту повредили лицо и порвали пуховик. Артист оценил ущерб в 65 тысяч рублей.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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