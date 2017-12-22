В сибирском секс-шопе грабителя избили фаллоимитатором. ВИДЕО

В Барнауле посетитель секс-шопа избил грабителя розовым фаллоимитатором. Неудачное нападение на магазин с интим-товарами зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как злоумышленник зашел в секс-шоп и направился к продавцу. При этом он не обратил внимания на посетителя, который стоял у стенда. Мужчина, в свою очередь, схватил фаллоимитатор и несколько раз ударил грабителя по голове. После этого тот сбежал из магазина, а посетитель отправился за ним в погоню. Дальнейшее действие происходило вне досягаемости камер видеонаблюдения, поэтому неизвестно, удалось ли задержать злоумышленника, добавляет телеканал 360.
Ранее рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) рассказал, что на него в Санкт-Петербурге набросились хулиганы, которые избили его фаллоимитаторами. Как пишет портал «Утро.ру», музыканту повредили лицо и порвали пуховик. Артист оценил ущерб в 65 тысяч рублей.